25 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу. Чому насправді Ольга Сумська ворогує з сестрою? Які надприродні здібності є в Ірини Білик? І хто з українських зірок вважає себе магом? Детальніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 25.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 18.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Ольга Сумська, Ірина Білик і багато інших знаменитостей.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 25.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 18.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Ольга Сумська, Ірина Білик і багато інших знаменитостей.

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Команда проєкту «Неймовірна правда про зірок» розкриває чергові секрети селебріті. Журналісти вивідують подробиці особистого життя знаменитостей, таємниці їхнього минулого, правила стосунків з коханими, з дітьми і близькими. В ефірі прозвучить ще більше відвертих зізнань і несподіваних фактів про життя зірок.

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 25 вересня 2021 року ви дізнаєтеся:

Дружба на шкоду: зірки, які потрапляли в погані компанії, і чим це закінчилося;

Що відомо про Жана Беленюка ― вигадані чи реальні факти з життя спортсмена;

Зірки, які ненавидять батьків: хто потрапив у список, і які в них причини для неприязні;

Ірина Білик упевнена, що в неї є надздібності. Які ще зірки вважають себе магами або відчувають у собі якісь вищі сили;

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем ― історія кохання зірок Голлівуду.

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