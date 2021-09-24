25 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Почему на самом деле Ольга Сумская враждует с сестрой? Какие сверхъестественные способности есть у Ирины Билык? И кто из украинских звезд считает себя магом? Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 25.09.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 18.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Ольга Сумская, Ирина Билык и многие другие знаменитости.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 25.09.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 18.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Ольга Сумская, Ирина Билык и многие другие знаменитости.

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Команда проекта «Неймовірна правда про зірок» раскрывает очередные секреты селебрити. Журналисты выведывают подробности личной жизни знаменитостей, тайны их прошлого, правила отношений с возлюбленными, с детьми и близкими. В эфире прозвучит еще больше откровенных признаний и неожиданных фактов о жизни звезд.

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 25 сентября 2021 года вы узнаете:

Дружба во вред: звезды, которые попадали в плохие компании, и чем это закончилось;

Что известно о Жане Беленюке ― выдуманные или настоящие факты из жизни спортсмена;

Звезды, которые ненавидят отцов: кто попал в список, и какие у них причины для неприязни;

Ирина Билык уверена, что у нее есть сверхспособности. Какие еще звезды считают себя магами или чувствуют в себе какие-то высшие силы;

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем ― история любви звезд Голливуда.

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