«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021
17.09.2021
18 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями 2 сезону «Холостячки», обговорять нові чутки про El Кравчука і з’ясують, що спільного в Олі Полякової, Маші Єфросиніної та Кім Кардаш’ян. Детальніше читайте у матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 18 вересня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Інтригуючі подробиці прем’єри 2 сезону проєкту «Холостячка» зі Златою Огнєвіч.
- Які чутки ширяться про культового українського виконавця El Кравчука?
- Які спільні проблеми в сімейних стосунках у Олі Полякової, Маші Єфросиніної та Кім Кардаш’ян?
- Що повідає український ведучий Тимур Мірошниченко під час незвичайної прогулянки?
- Хто така Вуппі Голдберг — портрет голлівудської актриси.
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