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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021

17.09.2021

18 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями 2 сезону «Холостячки», обговорять нові чутки про El Кравчука і з’ясують, що спільного в Олі Полякової, Маші Єфросиніної та Кім Кардаш’ян. Детальніше читайте у матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 18.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Злата Огневич, Оля Полякова, Маша Єфросиніна, El Кравчук і Тимур Мірошниченко.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 18.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Злата Огневич, Оля Полякова, Маша Єфросиніна, El Кравчук і Тимур Мірошниченко.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 18 вересня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Інтригуючі подробиці прем’єри 2 сезону проєкту «Холостячка» зі Златою Огнєвіч.
  • Які чутки ширяться про культового українського виконавця El Кравчука?
  • Які спільні проблеми в сімейних стосунках у Олі Полякової, Маші Єфросиніної та Кім Кардаш’ян?
  • Що повідає український ведучий Тимур Мірошниченко під час незвичайної прогулянки?
  • Хто така Вуппі Голдберг портрет голлівудської актриси.

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