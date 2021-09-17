18 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями 2 сезону «Холостячки», обговорять нові чутки про El Кравчука і з’ясують, що спільного в Олі Полякової, Маші Єфросиніної та Кім Кардаш’ян. Детальніше читайте у матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 18.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Злата Огневич, Оля Полякова, Маша Єфросиніна, El Кравчук і Тимур Мірошниченко.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 18.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Злата Огневич, Оля Полякова, Маша Єфросиніна, El Кравчук і Тимур Мірошниченко.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 18 вересня 2021 року ви дізнаєтеся:

Інтригуючі подробиці прем’єри 2 сезону проєкту «Холостячка» зі Златою Огнєвіч.

Які чутки ширяться про культового українського виконавця El Кравчука?

Які спільні проблеми в сімейних стосунках у Олі Полякової, Маші Єфросиніної та Кім Кардаш’ян?

Що повідає український ведучий Тимур Мірошниченко під час незвичайної прогулянки?

Хто така Вуппі Голдберг — портрет голлівудської актриси.

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