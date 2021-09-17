18 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями 2 сезона «Холостячки», обсудят новые слухи об El Кравчуке и расскажут, что общего у Оли Поляковой, Маши Ефросининой и Ким Кардашьян. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.09.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 18.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Злата Огневич, Оля Полякова, Маша Ефросинина, El Кравчук и Тимур Мирошниченко

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.09.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 18.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Злата Огневич, Оля Полякова, Маша Ефросинина, El Кравчук и Тимур Мирошниченко

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 18 сентября 2021 года вы узнаете:

Интригующие подробности премьеры 2 сезона проекта «Холостячка» со Златой Огневич.

Какие слухи пошли о культовом украинском исполнителе El Кравчуке?

Какие общие проблемы в семейных отношениях у Оли Поляковой, Маши Ефросининой и Ким Кардашьян?

Что поведает украинский ведущий Тимур Мирошниченко во время необычной прогулки?

Кто такая Вуппи Голдберг — портрет голливудской актрисы.

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