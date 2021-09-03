4 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник на честь 1 вересня розкажуть, якими були зірки в школі. А також розкриють таємниці з життя співачки і ведучої бекстейджу «Україна має талант» Джеррі Хейл.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 04.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє співачка Джеррі Хейл?

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: хто пропонував Жені Коту стати утриманцем?

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 04.09.2021 ви дізнаєтеся:

Якими зірки були в школі? І чи зможуть вони відповісти на запитання зі шкільної програми?

Хто із зіркових мам платить аліменти?

Невже за черговою витівкою Джеррі Хейл, яка вийшла заміж сама за себе, криється відчайдушна спроба помститися хлопцеві?

Які знаменитості були за мить до смерті?

Як селебріті переживали розрив стосунків?

Більше на тему: Jerry Heil вийшла заміж сама за себе

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ