«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.09.2021
03.09.2021
4 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник на честь 1 вересня розкажуть, якими були зірки в школі. А також розкриють таємниці з життя співачки і ведучої бекстейджу «Україна має талант» Джеррі Хейл.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.09.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 04.09.2021 ви дізнаєтеся:
- Якими зірки були в школі? І чи зможуть вони відповісти на запитання зі шкільної програми?
- Хто із зіркових мам платить аліменти?
- Невже за черговою витівкою Джеррі Хейл, яка вийшла заміж сама за себе, криється відчайдушна спроба помститися хлопцеві?
- Які знаменитості були за мить до смерті?
- Як селебріті переживали розрив стосунків?
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