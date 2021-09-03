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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.09.2021

03.09.2021

4 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник на честь 1 вересня розкажуть, якими були зірки в школі. А також розкриють таємниці з життя співачки і ведучої бекстейджу «Україна має талант» Джеррі Хейл.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.09.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 04.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє співачка Джеррі Хейл?

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 04.09.2021 ви дізнаєтеся:

  • Якими зірки були в школі? І чи зможуть вони відповісти на запитання зі шкільної програми?
  • Хто із зіркових мам платить аліменти?
  • Невже за черговою витівкою Джеррі Хейл, яка вийшла заміж сама за себе, криється відчайдушна спроба помститися хлопцеві?
  • Які знаменитості були за мить до смерті?
  • Як селебріті переживали розрив стосунків?

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