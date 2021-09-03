4 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник в честь 1 сентября расскажут, какими были звезды в школе. А также раскроют тайны из жизни певицы и ведущей бекстейджа «Україна має талант» Джерри Хейл.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.09.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 04.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет певица Джерри Хейл?

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 04.09.2021 вы узнаете:

Какими звезды были в школе? И ответят ли они на вопросы из школьной программы?

Кто из звездных мам платит алименты?

Неужели за очередной выходкой Джерри Хейл, которая вышла замуж сама за себя, кроется отчаянная попытка отомстить парню?

Какие знаменитости были на волоске от смерти?

Как селебрити переживали разрыв отношений?

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