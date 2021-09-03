«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.09.2021
03.09.2021
4 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник в честь 1 сентября расскажут, какими были звезды в школе. А также раскроют тайны из жизни певицы и ведущей бекстейджа «Україна має талант» Джерри Хейл.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.09.2021
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок»: кто предлагал Жене Коту стать содержанцем?
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 04.09.2021 вы узнаете:
- Какими звезды были в школе? И ответят ли они на вопросы из школьной программы?
- Кто из звездных мам платит алименты?
- Неужели за очередной выходкой Джерри Хейл, которая вышла замуж сама за себя, кроется отчаянная попытка отомстить парню?
- Какие знаменитости были на волоске от смерти?
- Как селебрити переживали разрыв отношений?
Больше по теме: Jerry Heil вышла замуж сама за себя
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=