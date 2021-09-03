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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.09.2021

03.09.2021

4 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник в честь 1 сентября расскажут, какими были звезды в школе. А также раскроют тайны из жизни певицы и ведущей бекстейджа «Україна має талант» Джерри Хейл. 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.09.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 04.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет певица Джерри Хейл?

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 04.09.2021 вы узнаете:

  • Какими звезды были в школе? И ответят ли они на вопросы из школьной программы? 
  • Кто из звездных мам платит алименты?
  • Неужели за очередной выходкой Джерри Хейл, которая вышла замуж сама за себя, кроется отчаянная попытка отомстить парню? 
  • Какие знаменитости были на волоске от смерти? 
  • Как селебрити переживали разрыв отношений?

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