В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 28 августа 2021 года зрители узнали, какие тайны о своей жизни раскрыл хореограф Женя Кот. Подробности ― далее в материале!

Известный хореограф не скрывает, что в своей жизни он болел звездной болезнью!

«Было такое, что я подхватил звездную болезнь. Когда мне было 19, я выиграл “Танцюють всі”, концертов было куча, люди приходили, брали автографы. Ну какое, как я в метро пойду? А потом, когда деньги заканчивались, ехал маршрутками домой».

Он рассказал, что даже намеревался бросить любимую профессию!

«Тогда я хотел разводить собак. Помню, я сделал свой балет, и меня обокрали, вынесли всю машину… Имел кредиты тогда как раз думал бросить танцы и заняться разведением собак…»

Кроме этого, Коту предлагали забыть о танцах и стать… содержанцем!

«Когда-то мне предлагали секс за деньги с мужчиной! Предложили завершить танцевальную карьеру и быть содержанцем! Мне было очень неприятно, поэтому я сразу закончил этот разговор».

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