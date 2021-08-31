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«Неймовірна правда про зірок»: хто пропонував Жені Коту стати утриманцем?

31.08.2021

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 28 серпня 2021 року глядачі дізналися, які таємниці про своє життя розкрив хореограф Женя Кот. Подробиці ― далі в матеріалі!

Відомий хореограф не приховує, що в своєму житті він таки зазнав зіркової хвороби!

«Було таке, що я підхопив зіркову хворобу. Коли мені було 19,  я виграв “Танцюють всі”, концертів було купа, люди приходили, брали автографи. Ну яке, як я в метро піду? А потім, коли гроші закінчувалися, їхав маршрутками додому».

Він розповів, що навіть мав намір покинути улюблену професію!

«Колись я хотів розводити собак. Пам’ятаю, я зробив свій балет, і мене обікрали, винесли всю машину… Мав кредити, тоді якраз думав покинути танці і зайнятися розведенням собак…»

Окрім цього, Коту пропонували забути про танці і стати… утриманцем!

«Колись мені пропонували секс за гроші з чоловіком! Запропонували завершити танцювальну кар’єру і бути утриманцем! Мені було дуже неприємно, тому я одразу закінчив цю розмову». 

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