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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.06.2021

25.06.2021

26 червня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, розкриють секрети зірок. Як вони готуються до виступів, які правила вибудовують в особистому житті, що зберігають в сумочці і без чого не виходять з дому? Ведучі проєкту готові зазирнути у найпотаємніші куточки їхнього життя!

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 26 червня 2021 року ви дізнаєтеся, з яких причин виникають сварки між відомим композитором Русланом Квінтою та його дружиною DJ NANA. І на яких мріях артистки коханий поставив хрест?

А також чому від легендарної красуні Одрі Хепберн йшли чоловіки? І яку приголомшливу таємницю актриси розкрили вже після її смерті?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.06.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 26.06.2021: які події за останній час відбулися в світі шоу-бізнесу? А також чому сваряться Руслан Квінта та DJ NANA

 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.06.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 26.06.2021: які події за останній час відбулися в світі шоу-бізнесу? А також чому сваряться Руслан Квінта та DJ NANA

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