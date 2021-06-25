«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.06.2021
25.06.2021
26 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити«Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева иГригорий Решетник раскроют секреты звезд. Как они готовятся к выступлениям, какие правила выстраивают в личной жизни, что хранят в сумочке и без чего не выходят из дома? Ведущие проекта готовы заглянуть в самые потайные уголки их жизни!
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 июня 2021 года вы узнаете, по каким причинам возникают ссоры между известным композитором Русланом Квинтой и его женой DJ NANA. И на каких мечтах артистки любимый поставил крест?
А также почему от легендарной красавицы Одри Хепберн уходили мужчины? И какую ошеломляющую тайну актрисы раскрыли уже после ее смерти?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.06.2021
Неймовірна правда про зірок выпуск от 26.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса? А также почему ссорятся Руслан Квинта и DJ NANA
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.06.2021
Неймовірна правда про зірок выпуск от 26.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса? А также почему ссорятся Руслан Квинта и DJ NANA