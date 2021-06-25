26 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскроют секреты звезд. Как они готовятся к выступлениям, какие правила выстраивают в личной жизни, что хранят в сумочке и без чего не выходят из дома? Ведущие проекта готовы заглянуть в самые потайные уголки их жизни!

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 июня 2021 года вы узнаете, по каким причинам возникают ссоры между известным композитором Русланом Квинтой и его женой DJ NANA. И на каких мечтах артистки любимый поставил крест?

А также почему от легендарной красавицы Одри Хепберн уходили мужчины? И какую ошеломляющую тайну актрисы раскрыли уже после ее смерти?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.06.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 26.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса? А также почему ссорятся Руслан Квинта и DJ NANA

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.06.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 26.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса? А также почему ссорятся Руслан Квинта и DJ NANA

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