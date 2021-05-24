Десять известных украинок, которые стали лицами социального проекта «SkinScan. Я берегу свою кожу»

Соломия Витвицкая, Лилия Ребрик, Санта Димопулос, Лаура Марти, Ирма Витовская, Илона Гвоздева, Анна Ризатдинова, Даша Квиткова, Надежда Матвеева и Даша Трегубова приняли участие в масштабной фотосессии, которая является визуальной частью проекта «SkinScan. Я берегу свою кожу». Известные телеведущие, актрисы, блогеры, общественные деятели, спортсменки, хореографы согласились участвовать в акции, разделяя ценности и цели инициаторов проекта.

Поскольку цель проекта SkinScan ― забота о здоровье кожи украинцев, глобальное информирование о проблеме меланомы в Украине, лицами проекта стали представительницы прекрасного пола, которые поддерживают идеи ЗОЖ.

24 мая в 19:00 в ТРЦ «DREAM TOWN», атриум «Голливуд» (3-й этаж, возле кинотеатра «Оскар») состоится открытие грандиозной выставки с участием представительниц проекта, работников социально ответственных и профильных СМИ, врачей и всех, кто поддерживает идею здоровья в Украине.

Что такое SkinScan?

SkinScan ― это социальный проект, ориентированный на профилактику меланомы и других проявлений кожной онкологии в Украине и эффективную борьбу с ними.

SkinScan ― это сотни уникальных тем, фото, видео, бекстейжей, интервью с профильными специалистами, пациентами, лидерами мнений с целью привлечь внимание украинцев к вопросам здоровья кожи ― органа, в котором человек проводит всю жизнь.

SkinScan ― это важные и деликатные темы, которые никогда раньше не имели широкого спектра распространения в Украине.

SkinScan ― это масштабный нон-стоп информационный проект, приуроченный ко дню меланомы в мире. Активная фаза проекта ― с февраля по май ежегодно.

Почему мы это делаем?

Согласно статистике, в Украине только 5% людей никогда не имели и не имеют никаких проблем с кожей. Однако большинство кожных заболеваний излечимы или представляют собой эстетические дефекты кожи.

Но, кроме того, не менее 5% на 100 000 человек в мире ежегодно заболевают раком кожи в агрессивной его форме ― меланомой. К сожалению, в Украине показатель больных в среднем на 2% выше, чем в Европе и США.

По статистике, в США у 95―97% больных меланомой полностью выздоравливают, восстанавливаются и возвращаются к полноценной жизни. В Украине этот показатель ниже, как минимум, в два раза!

Меланома существенно молодеет. Если в возрастной группе 60+ ежегодное количество больных относительно стабильно, то в возрастной группе 0―30 лет наблюдается рост.

Что мы хотим донести и изменить:

в Украине нет культуры загара и культуры умеренного пребывания на солнце;

низкая онкологическая настороженность ― как среди обычных людей, так и в среде профессионалов;

в государственных клиниках нет современной аппаратуры для диагностики, особенно на ранних стадиях;

низкая информированность населения о меланоме и причинах ее возникновения;

ухудшается экология, которая влияет на развитие опухолевых процессов;

кричащая безграмотность, иногда на уровне предрассудков, по отношению к родинкам и новообразованиям на коже;

огромное количество случаев самолечения, которые часто приводят к роковым последствиям;

нет культуры регулярного профилактического посещения дерматолога;

низкая осведомленность, ограниченные знания о лазерных технологиях как наиболее эффективных для лечения меланомы, недоверие к лазерным технологиям (как в среде пациентов, так и медицинских работников).

Для кого мы это делаем:

для пациентов, которым требуется помощь, и для тех, кто в зоне риска (по наследственному фактору): информирование о современных возможностях диагностики и лечения;

для широкой аудитории: привитие культуры поведения на солнце, культуры регулярного посещения дерматолога с профилактической целью (минимум раз в год, желательно после поездки на юг), образовательная программа широкого спектра о здоровье кожи;

для журналистов: формирование понимания важности темы и ее освещения, осознанное сотрудничество;

для специалистов: просветительские проекты, направленные на повышение квалификации, расширение знаний о возможностях лазерных технологий.

Мы попросили известных людей и лидеров мнений поддержать проект «SkinScan. Я берегу свою кожу», а также его важнейшие тезисы.

#Кожа ― орган, в котором человек живет всю жизнь. Но нередко заботится о ней значительно меньше, чем об одежде.

95% американцев полностью излечиваются от меланомы и возвращаются к полноценной жизни, но в Украине этот показатель почти вдвое меньше. Главная причина высокой смертности от меланомы ― недостаток информации об этом заболевании, невнимательное отношение к родинкам на своем теле.

Как это изменить? Стоит лишь раз в год, желательно после посещения южных стран или после окончания летнего сезона, посещать дерматолога!

#Просто приди к дерматологу и покажи свои родинки!

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Мы верим, что благодаря поддержке звезд и лидеров мнений информация о профилактике, своевременной диагностике и эффективном лечении дойдет до каждого жителя Украины, спасет тысячи жизней!

«Берегите свою кожу, как это делаю я!» ― с таким месседжем присоединились к проекту «SkinScan. Я берегу свою кожу» публичные люди и лидеры мнений.

Галерея лиц проекта будет пополняться ежегодно.

Статус проекта: нон-стоп ежегодно.

Активная фаза проекта: дни меланомы в мае, ежегодно.

Продюсеры проекта: Иванна Слабошпицкая, Елена Скачко.

Партнеры проекта: ведущий дерматоонколог Андрей Лисецкий, сеть клиник CALM (на базе которых в дни меланомы будет осуществляться бесплатная диагностика всех желающих), ТРЦ «DREAM TOWN» (организационный партнер, на территории которого открыта выставка и размещен пункт диагностики).

Информационный партнер: «Viva!» ― первый журнал об известных людях.

Официальный фотограф проекта: Олег Богдан, арт-директор журнала «Viva!», фотограф ведущих глянцевых медиа мира, включая «Vogue», «Playboy», «OK», фотограф социального проекта ООН «Нет! насилию» и государственного социального проекта «Твои границы». Сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе. Приехал в Украину специально поддержать проект «SkinScan. Я берегу свою кожу».

Место проведения: ТРЦ «DREAM TOWN», атриум «Голливуд» (3-й этаж, возле кинотеатра «Оскар»).

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