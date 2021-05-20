24 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийной драмы «Неверная» производства SPACE Production. Детали в материале.

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«Неверная» — это история о женщинах, об их переживаниях и желаниях. По сюжету главная героиня — Елена — будучи в законном браке, влюбляется в другого мужчину. Чувства настолько сильные, что она начинает вести двойную жизнь. Но история эта не о банальной измене, а о том, имеет ли женщина право позволить себе чувство и должна ли она потом всю жизнь за него расплачиваться?

Генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко признается, что «Неверная» оказалась настоящим творческим вызовом для продакшена и станет смелой премьерой для телеканала СТБ.

«“Неверная” — это сериал о последствиях принятых решений в нашей жизни. Каждый шаг, который делает Елена, — это выбор. Выбор, который ломает не только ее жизнь, но и жизнь близких людей, — говорит Дарья Легони-Фиалко. — Такой героини на украинском телевидении еще не было. И мне особо ценно, что мы смогли собрать на проекте потрясающую команду, которая реализовала идею на высочайшем уровне, вложив весь свой талант и всю свою душу. Спасибо Евгению Баранову, Анне Миклош, Сергею Стрельникову, Виталию Кудрявцеву, — такой сериал мы могли снять только с ними».

Производство: SPACE Production.

Режиссёр-постановщик: Евгений Баранов.

Оператор-постановщик: Антон Вербин.

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Не пропустите премьеру 16-серийной драмы «Неверная» уже 24 мая в 20:15 на СТБ!

Video: «Неверная»: дата старта нового сериала Когда сериал Неверная выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Неверная на СТБ. Неверная: дата выхода нового сериала

Video: «Неверная»: дата старта нового сериала Когда сериал Неверная выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Неверная на СТБ. Неверная: дата выхода нового сериала

Video: «Неверная»: дата старта нового сериала Когда сериал Неверная выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Неверная на СТБ. Неверная: дата выхода нового сериала

Video: «Неверная»: дата старта нового сериала Когда сериал Неверная выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Неверная на СТБ. Неверная: дата выхода нового сериала

Video: «Неверная»: дата старта нового сериала Когда сериал Неверная выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта сериала Неверная на СТБ. Неверная: дата выхода нового сериала

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