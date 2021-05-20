24 травня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16-серійної драми «Невірна» виробництва SPACE Production. Деталі в матеріалі.

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«Невірна» — це історія про жінок, про їхні переживання та бажання. За сюжетом головна героїня — Олена — будучи в законному шлюбі, закохується в іншого чоловіка. Почуття настільки сильні, що вона починає вести подвійне життя. Проте історія ця не про банальну зраду, а про те, чи має жінка право дозволити собі почуття і чи повинна вона потім усе життя за нього розплачуватися?

Генеральна продюсерка і засновниця SPACE Production Дар’я Легоні-Фіалко зізнається, що «Невірна» виявилася справжнім творчим викликом для продакшену і стане сміливою прем’єрою для телеканалу СТБ.

«” Невірна ” — це серіал про наслідки ухвалених рішень у нашому житті. Кожен крок, який робить Олена, — це вибір. Вибір, який ламає не тільки її життя, але й життя близьких людей, — каже Дар’я Легоні-Фіалко. — Такої героїні на українському телебаченні ще не було. І мені особливо важливо те, що ми змогли зібрати на проєкті приголомшливу команду, яка реалізувала ідею на найвищому рівні, вклавши весь свій талант і всю свою душу. Дякую Євгенові Баранову, Анні Міклош, Сергію Стрельникову, Віталію Кудрявцеву, — такий серіал ми могли зняти тільки з ними».

Виробництво: SPACE Production.

Режисер-постановник: Євген Баранов.

Оператор-постановник: Антон Вербін.

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновска, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербін.

Не пропустіть прем’єру 16-серійної драми «Невірна» вже 24 травня о 20:15 на СТБ!

Video: «Невірна»: дата старту нового серіалу Коли серіал Невірна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту серіалу Невірна на СТБ. Невірна: дата виходу нового серіалу

Video: «Невірна»: дата старту нового серіалу Коли серіал Невірна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту серіалу Невірна на СТБ. Невірна: дата виходу нового серіалу

Video: «Невірна»: дата старту нового серіалу Коли серіал Невірна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту серіалу Невірна на СТБ. Невірна: дата виходу нового серіалу

Video: «Невірна»: дата старту нового серіалу Коли серіал Невірна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту серіалу Невірна на СТБ. Невірна: дата виходу нового серіалу

Video: «Невірна»: дата старту нового серіалу Коли серіал Невірна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту серіалу Невірна на СТБ. Невірна: дата виходу нового серіалу

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