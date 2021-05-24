Соломія Вітвіцька, Лілія Ребрик, Санта Дімопулос, Лаура Марті, Ірма Вітовська, Ілона Гвоздьова, Анна Різатдінова, Даша Квіткова, Надія Матвєєва, Даша Трегубова взяли участь у масштабній фотосесії, яка є візуальною частиною проекту «SkinScan. Я бережу свою шкіру». Відомі телеведучі, актриси, блогерки, громадські діячки, спортсменки, хореографині погодилися брати участь в акції, розділяючи цінності й цілі ініціаторів проєкту.

Оскільки мета проєкту SkinScan – турбота про здоров’я шкіри українців, глобальне інформування про проблему меланоми в Україні, то його обличчями стали представниці прекрасної статі, які підтримують ідеї ЗСЖ.

24 травня о 19:00 у ТРЦ «DREAM TOWN», атріум «Голлівуд» (3-й поверх, поряд із кінотеатром «Оскар») відбудеться відкриття грандіозної виставки за участю представниць проєкту, працівників соціально відповідальних і профільних ЗМІ, лікарів і всіх, хто підтримує ідеї здоров’я в Україні.

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Що таке SkinScan?

SkinScan ― це соціальний проєкт, орієнтований на профілактику меланоми та інших проявів шкірної онкології в Україні та ефективну боротьбу з ними.

SkinScan ― це сотні унікальних тем, фото, відео, бекстейжів, інтерв’ю з профільними фахівцями, пацієнтами, лідерами думок з метою привернути увагу українців до питань здоров’я шкіри ― органу, у якому людина проводить усе життя.

SkinScan ― це важливі й делікатні теми, які ніколи раніше не мали широкого спектру поширення в Україні.

SkinScan ― це масштабний нон-стоп інформаційний проєкт, присвячений до дня меланоми у світі. Активна фаза проєкту ― із лютого до травня щорічно.

Чому ми це робимо?

Згідно зі статистикою, в Україні лише 5% людей ніколи не мали і не мають жодних проблем зі шкірою. Однак більшість шкірних захворювань виліковні або є естетичними дефектами шкіри.

Проте не менше 5% на 100 тисяч людей у світі щорічно захворюють на рак шкіри і найагресивнішу його форму ― меланому. На жаль, в Україні показник хворих у середньому на 2% вищий, ніж у Європі і США.

За статистикою, в США приблизно 95―97% хворих на меланому повністю одужують, відновлюються і повертаються до повноцінного життя. В Україні цей показник нижчий, як мінімум, у два рази!

Меланома істотно молодшає. Якщо у віковій групі 60+ щорічна кількість хворих відносно стабільна, то у віковій групі 0―30 років спостерігається зростання.

Що ми хочемо донести і змінити:

в Україні немає культури засмаги і культури помірного перебування на сонці;

низька онкологічна настороженість ― як серед звичайних людей, так і в середовищі професіоналів;

у державних клініках немає сучасної апаратури для діагностики, особливо на ранніх стадіях;

низька поінформованість населення щодо меланоми та її причин;

погіршується екологія, яка впливає на розвиток пухлинних процесів;

кричуща безграмотність, часом на рівні забобонів, щодо ставлення до родимок і новоутворень на шкірі;

величезна кількість випадків самолікування, які часто призводять до фатальних наслідків;

немає культури регулярного профілактичного відвідування дерматолога;

низька поінформованість, обмежені знання щодо лазерних технологій як найефективніших для лікування меланоми, недовіра до лазерних технологій (як у середовищі пацієнтів, так і медичних працівників).

Для кого ми це робимо:

для пацієнтів, яким потрібна допомога, і для тих, хто в зоні ризику (за спадковим чинником): інформування про сучасні можливості діагностики та лікування;

для широкої аудиторії: прищеплення культури поведінки на сонці, культури регулярного відвідування дерматолога з профілактичною метою (мінімум раз на рік, бажано після поїздки на південь), освітня програма широкого спектру про здоров’я шкіри;

для журналістів: формування розуміння важливості теми та її висвітлення, усвідомлена співпраця;

для фахівців: просвітницькі проєкти, спрямовані на підвищення кваліфікації, розширення знань щодо можливостей лазерних технологій.

Ми попросили відомих людей і лідерів думок підтримати проєкт «SkinScan. Я бережу свою шкіру», а також найважливіші його тези.

#Шкіра ― орган, у якому людина живе все життя. Але нерідко піклується про неї значно менше, ніж про одяг.

95% американців повністю виліковуються від меланоми і повертаються до повноцінного життя, натомість в Україні цей показник майже вдвічі менший. Головна причина високої смертності від меланоми ― брак інформації про це захворювання, неуважне ставлення до родимок на своєму тілі.

Як це змінити? Варто лише раз на рік, бажано після відвідування південних країн або після закінчення літнього сезону, відвідувати дерматолога!

#Просто прийди до дерматолога і покажи свої родимки!

Ми віримо, що завдяки підтримці зірок і лідерів думок інформація щодо профілактики, своєчасної діагностики та ефективного лікування дійде до кожного мешканця України, врятує тисячі життів!

«Бережіть свою шкіру, як це роблю я!» – із таким меседжем приєдналися до проєкту «SkinScan. Я бережу свою шкіру» публічні люди й лідери думок.

Галерея осіб проєкту поповнюватиметься щорічно.

Статус проєкту: нон-стоп щорічно.

Активна фаза проєкту: дні меланоми в травні, щорічно.

Продюсери проєкту: Іванна Слабошпицька, Олена Скачко

Партнери проєкту: провідний дерматоонколог Андрій Лисецький, мережа клінік CALM (на базі яких у Дні меланоми буде здійснюватися безкоштовна діагностика всіх охочих), ТРЦ «DREAM TOWN» (організаційний партнер, на території якого відкрито виставку і розміщено пункт діагностики).

Інформаційний партнер: «Viva!» ― перший журнал про відомих людей.

Офіційний фотограф проєкту: Олег Богдан, арт-директор журналу «Viva!», фотограф провідних глянцевих медіа світу, включно з «Vogue», «Playboy», «OK», фотограф соціального проєкту ООН «Ні! насильству» і державного соціального проєкту «Твої кордони». Наразі живе і працює в Лос-Анджелесі. Приїхав до України спеціально підтримати проєкт «SkinScan. Я бережу свою шкіру».

Місце проведення заходу: ТРЦ «DREAM TOWN», атріум «Голлівуд» (3-й поверх, поблизу кінотеатру «Оскар»).

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