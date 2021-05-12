Ектор Хіменес-Браво — один із найкращих кухарів нашої країни. Ведучі передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — дізналися, для кого зі світових знаменитостей готував незмінний суддя кулінарного шоу «МастерШеф», а також розкриють правду про те, чому одного разу він бігав голяка на пляжі. Подробиці в матеріалі.

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Чи може Ектор дозволити собі нецензурну лексику в присутності жінки? Однак найкращий кухар країни категоричний у цьому питанні! На його думку, ні чоловік, ні, тим більше, жінка не може вживати лайку в розмові. Це соромно. Точно так же, на думку Ектора, соромно ділити рахунок навпіл у ресторані:

«Це дуже популярно в Канаді чи Європі, але якщо я запрошую дівчину в ресторан, то я її пригощаю», — зізнався суддя кулінарного шоу «МастерШеф».

Якщо зі стосунками все більш-менш зрозуміло, то що Ектор розповість про свою кар’єру? Наприклад, який найбільший гонорар він отримав за свою роботу? Але на це запитання шеф відповідати не хотів:

«Я не можу вам сказати (сміється. — Прим. ред.). Кілька сотень тисяч доларів за невелику роботу».

Ну, а хто з зірок є шанувальником кулінарного таланту Ектора? Як стверджує суддя, він готував для Мадонни, королеви Єлизавети ІІ і кількох президентів України — Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

А що стосується улюбленої страви, то тут в Ектора одна відповідь:

«Хіба в художника є улюблена картина? Кожну свою страву я готував багато разів і вдосконалив рецепти. Тому я пишаюся всіма своїми стравами. Але я ніколи не став би готувати з м’яса вимираючих видів тварин», — зізнався Ектор.

Хочете дізнатися, чому Ектор Хіменес-Браво бігав голяка по пляжу і чи був у нього секс на одну ніч? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Для кого з зірок готував Ектор Хіменес-Браво? Провідні Неймовірної правди про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізналися, для кого зі світових знаменитостей готував

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