Ектор Хименес-Браво ― один из лучших поваров нашей страны. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― разузнали, для кого из мировых знаменитостей готовил бессменный судья кулинарного шоу «МастерШеф», а также раскроют правду о том, почему однажды он бегал голышом на пляже. Подробности в материале.

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Может ли Эктор позволить себе нецензурную лексику в присутствии женщины? Однако лучший повар страны категоричен в этом вопросе! По его мнению, ни мужчина, ни, тем более, женщина не может употреблять брань в разговоре. Это стыдно. Точно так же, по мнению Эктора, стыдно делить счет пополам в ресторане:

«Это очень популярно в Канаде или Европе, но если я приглашаю девушку в ресторан, то я ее угощаю», — признался судья кулинарного шоу «МастерШеф».

Если с отношениями все более-менее понятно, то что Эктор расскажет о своей карьере? Например, какой самый большой гонорар он получил за свою работу? Но на этот вопрос шеф отвечать не хотел:

«Я не могу вам сказать (смеется. — Прим. ред.). Несколько сотен тысяч долларов за небольшую работу».

Ну, а кто из звезд является поклонником кулинарного таланта Эктора? Как утверждает судья, он готовил для Мадонны, королевы Елизаветы ІІ и нескольких президентов Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

А что касается любимого блюда, то здесь у Эктора один ответ:

«Разве у художника есть любимая картина? Каждое свое блюдо я готовил много раз и усовершенствовал рецепты. Поэтому я горжусь всеми своими блюдами. Но я никогда бы не стал готовить из мяса вымирающих видов животных», — признался Эктор.

Хотите узнать, почему Эктор Хименес-Браво бегал голышом по пляжу и был ли у него секс на одну ночь? Смотрите все подробности в видео!

Video: Для кого из звезд готовил Эктор Хименес-Браво? Ведущие Неймовірної правди про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник разузнали, для кого из мировых знаменитостей готовил

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