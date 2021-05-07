Ектор Хіменес-Браво отримав посвідку на постійне проживання в Украні
07.05.2021
Всесвітньо відомий шеф-кухар, викладач кулінарного мистецтва, засновник компанії Bravo Restaurant Group і суддя шоу «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво отримав посвідку на постійне проживання в Украні. Подробиці — далі в матеріалі.
«Тепер офіційно я — українець! Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі!» — написав суддя на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що 3 сезон шоу «МастерШеф. Професіонали» досяг свого екватора! Стежте за улюбленими учасниками та суддями вже завтра, 8 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!
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