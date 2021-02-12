Що відбувається за лаштунками «МастерШеф»?

Шоу, на яке чекала вся Україна, нарешті стартувало ― «МастерШеф. Професіонали» 3 сезон! А поки учасники гострять свої ножі в боротьбі за звання найкращого шефа країни, ведучі улюбленої програми про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили зазирнути за лаштунки кулінарного проєкту і показати, як знімають культове шоу. Детальніше читайте в матеріалі.

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Суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво зізнається, що всі попередні роки були підготовкою глядачів до цього сезону.

«Ми бачили аматорів, бачили, як готують діти. І ось сезон професіоналів. Вони сильні, сміливі і не бояться експериментувати. Я сказав би, що вони справжні маніяки своєї справи».

Екскурсія проєктом починається з ресторану. Адже в новому сезоні на кухню «МастерШеф» запросять українських селебріті. І деякі імена ми можемо озвучити вже зараз — Ксенія Мішина та Іраклі Макацарія. Для них учасники проєкту підготують ексклюзивні страви. Але не прості, а такі, які навіть Ектора шокують.

«Я вже 11 років дегустую страви на проєкті. І мене складно здивувати. Але те, що приготували на «МастерШеф», здивувало навіть мене», — зізнається Ектор Хіменес-Браво.

Ольга Мартиновська показала місце, де вирішується доля учасників. Як зізнаються судді, у цьому сезоні дебати іноді тривали годинами, адже всі учасники — круті професіонали.

«Ми постійно сперечаємося. Оля ― вона ж учасниця проєкту, так вона ставиться до них, як квочка до курчат, постійно їх оберігає. А я критикую. Так і живемо», — розповідає Ектор.

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У коморі проєкту також кипить робота. Фуд-продюсери викладають овочі хвостик до хвостика, щоб у кадрі все мало ідеальний вигляд. Та через секунду про порядок можна забути, адже саме тут розгортається справжній екшен і боротьба за кращий шматок м’яса. Проте в цьому сезоні, як стверджують судді, все інакше, адже працюють професіонали. Навіть за найскладніші завдання вони беруться з холодною головою.

«В одному з конкурсів учасники повинні були приготувати максимальну кількість ресторанних страв з карантинного набору продуктів. Там були картопля, цибуля, гречка… І я можу сказати, що були дуже гідні страви, і глядач зможе занотувати для себе рецепти», — ділиться Ольга Мартиновська.

А якщо ви хочете дізнатися, які ще секрети про новий сезон відкриють судді проєкту і чому на майданчику постійно звучить добірний мат, дивіться всі подробиці у відео!

Video: Що відбувається за лаштунками «МастерШеф»? Ведучі улюбленої програми про життя селебріті Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили зазирнути за лаштунки кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали і показати, як знімають культове шоу

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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