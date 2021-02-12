Что происходит за кулисами «МастерШеф»?

Шоу, которое ждала вся Украина, наконец стартовало ― «МастерШеф. Профессионалы» 3 сезон! А пока участники острят свои ножи в борьбе за звание лучшего шефа страны, ведущие любимой программы о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили заглянуть за кулисы кулинарного проекта и показать, как снимают культовое шоу. Подробнее читайте в материале.

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Судья проекта Эктор Хименес-Браво признается, что все предыдущие годы были подготовкой зрителей к этому сезону.

«Мы видели аматоров, видели, как готовят дети. И вот сезон профессионалов. Они сильные, смелые и не боятся экспериментировать. Я бы сказал, что они настоящие маньяки своего дела».

Экскурсия по проекту начинается с ресторана. Ведь в новом сезоне на кухню «МастерШеф» будут приглашены украинские селебрити. И некоторые имена мы можем озвучить уже сейчас — Ксения Мишина и Иракли Макацария. Для них участники проекта приготовят эксклюзивные блюда. Но не простые, а такие, которые даже Эктора шокируют.

«Я уже 11 лет дегустирую блюда на проекте. И меня сложно удивить. Но то, что приготовили на «МастерШеф», удивило даже меня», — признается Эктор Хименес-Браво.

Ольга Мартыновская показала место, где решается судьба участников. Как признаются судьи, в этом сезоне дебаты иногда длились часами, ведь все участники — крутые профессионалы.

«Мы постоянно спорим. Оля ― она же участница проекта, так она относится к ребятам, как наседка к цыплятам, постоянно их оберегает. А я критикую. Так и живем», — говорит Эктор.

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В кладовой проекта также кипит работа. Фуд-продюсеры стараются и выкладывают овощи хвостик к хвостику, чтобы в кадре все смотрелось просто идеально. Но через секунду о порядке можно забыть, ведь именно здесь разворачивается настоящий экшен и борьба за лучший кусок мяса. Но в этом сезоне, как утверждают судьи, все по-другому, ведь работают профессионалы. Даже за самые сложные задания они берутся с холодной головой.

«В одном из конкурсов участники должны были приготовить максимальное количество ресторанных блюд из карантинного набора продуктов. Там были картошка, лук, гречка… И я могу сказать, что были очень достойные блюда, и зритель сможет записать для себя рецепты», — поделилась Ольга Мартыновская.

А если вы хотите узнать, какие еще секреты о новом сезоне откроют судьи проекта и почему на площадке постоянно звучит отборный мат, смотрите все подробности в видео!

Video: Что происходит за кулисами «МастерШеф»? Ведущие любимой программы о жизни селебрити Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили заглянуть за кулисы кулинарного проекта МастерШеф Профессионалы и показать, как снимают культовое шоу

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