«МастерШеф. Профессионалы»: какой будет двадцатка третьего сезона шоу?
Уже завтра, 13 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 2 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники во втором выпуске? Читайте прямо сейчас!
После кастинга участников ждет еще больше испытаний, и лишь сильнейшие пройдут в 20-ку лучших. Чтобы побороться за желанное место, профессионалы должны поставить настоящие гастрономические рекорды. Так, на этапе кастинга они получали повязки желтого, красного, синего или зеленого цвета. Каждый цвет – проверка на качества, которых, по мнению судей, не хватает участникам. Профи впервые разделятся на четыре команды, а под коробками найдут лишь один продукт, из которого нужно приготовить кулинарный моношедевр! Лук-порей, тыква или свекла – кто и как справится с этим сложнейшим заданием, и какой будет двадцатка 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы»?
Video: «МастерШеф. Профессионалы»: какой будет двадцатка третьего сезона шоу?
Больше по теме: Как сложилась карьера самых ярких участников «МастерШеф. Профессионалы» 1 и 2 сезонов