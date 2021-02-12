Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«МастерШеф. Профессионалы»: какой будет двадцатка третьего сезона шоу?

12.02.2021

Уже завтра, 13 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 2 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники во втором выпуске? Читайте прямо сейчас!

После кастинга участников ждет еще больше испытаний, и лишь сильнейшие пройдут в 20-ку лучших. Чтобы побороться за желанное место, профессионалы должны поставить настоящие гастрономические рекорды. Так, на этапе кастинга они получали повязки желтого, красного, синего или зеленого цвета. Каждый цвет – проверка на качества, которых, по мнению судей, не хватает участникам. Профи впервые разделятся на четыре команды, а под коробками найдут лишь один продукт, из которого нужно приготовить кулинарный моношедевр! Лук-порей, тыква или свекла – кто и как справится с этим сложнейшим заданием, и какой будет двадцатка 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы»?    

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: какой будет двадцатка третьего сезона шоу?

Во 2 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут бороться за место в двадцатке. Подробности 2 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

Больше по теме: Как сложилась карьера самых ярких участников «МастерШеф. Профессионалы» 1 и 2 сезонов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить