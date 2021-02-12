Уже завтра, 13 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 2 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники во втором выпуске? Читайте прямо сейчас!

После кастинга участников ждет еще больше испытаний, и лишь сильнейшие пройдут в 20-ку лучших. Чтобы побороться за желанное место, профессионалы должны поставить настоящие гастрономические рекорды. Так, на этапе кастинга они получали повязки желтого, красного, синего или зеленого цвета. Каждый цвет – проверка на качества, которых, по мнению судей, не хватает участникам. Профи впервые разделятся на четыре команды, а под коробками найдут лишь один продукт, из которого нужно приготовить кулинарный моношедевр! Лук-порей, тыква или свекла – кто и как справится с этим сложнейшим заданием, и какой будет двадцатка 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы»?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: какой будет двадцатка третьего сезона шоу? Во 2 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут бороться за место в двадцатке. Подробности 2 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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