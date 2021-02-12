Уже завтра, 13 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 2 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в другому випуску? Читайте просто зараз!

Після кастингу на учасників чекає ще більше випробувань, і лише найсильніші пройдуть до 20-ки найкращих. Щоб поборотися за бажане місце, професіонали повинні поставити справжні гастрономічні рекорди. Так, на етапі кастингу вони отримували пов’язки жовтого, червоного, синього або зеленого кольору. Кожен колір – перевірка на якості, яких, на думку суддів, бракує учасникам. Профі вперше розділяться на чотири команди, а під коробками знайдуть лише один продукт, із якого потрібно приготувати кулінарний моношедевр! Цибуля-порей, гарбуз або буряк – хто і як впорається з цим складним завданням, і якою буде двадцятка 3 сезону «МастерШеф. Професіонали»?

Video: «МастерШеф. Професіонали»: якою буде двадцятка третього сезону шоу? У 2 випуску МастерШеф Професіонали 3 учасники будуть боротися за місце у двадцятці. Подробиці 2 випуску МастерШеф Професіонали 3 в матеріалі

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