Батьки Володимира Ярославського і Ольги Мартиновської на кухні Смак дитинства: що розповіли

Якими були Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська в дитинстві: батьки ведучих розкрили сімейні секрети

У святковому 12-му випуску проєкту «Смак дитинства» відбулося справжнє возз’єднання родин. Цього разу гостями студії стали найрідніші люди ведучих: мама Володимира Ярославського – Людмила Миколаївна та тато Ольги Мартиновської – Петро Васильович. Разом вони згадували, як святкували Новий рік у дитинстві, розкривали секрети виховання майбутніх шеф-кухарів та готували унікальні родинні страви.

«Випихайлики» та фаршировані бублики

Меню цього випуску складалося з легендарних страв, які десятиліттями прикрашали новорічні столи в родинах ведучих. Готували салат «Мімоза» з секретним інгредієнтом (плавленим сиром поверх картоплі), фаршировані м’ясом бублики («мініпіца» 90-х), желе та мандариновий слаш.

Але справжнім відкриттям стали «випихайлики» від родини Мартиновських.

«Це налисники з сиром та яблуками, які томили у духовці… Чому «випихайлики»? Бо їх подавали в кінці вечора, натякаючи гостям: «О, випихайлики подали, з’їжте і вам вже пора додому», — розповідає батько Олі.

Вова-бешкетник та Оля-пацанка

Батьки відверто розповіли, якими були їхні зіркові діти. Виявилося, що Володимир, який ріс у родині військового, часто порушував дисципліну.

«Вова в нас частенько в школі не слухався, крутився… У нього поведінка була “два”», — згадує Людмила Миколаївна.

Вона також розповіла, як у 6 років Вова вже няньчив молодшу сестру в Монголії, поки мама бігала в магазин.

Оля ж, за словами тата, росла справжньою «пацанкою» — лазила по деревах, будувала халабуди та допомагала по господарству, де тримали 3 корови та 10 свиней.

«Вона підросла і попросила, щоб я на дереві побудував їй хатинку. А я просто підвісив матрац з металевого ліжка…», — з посмішкою розповідає Петро Васильович.

Трюк із кватиркою та мрія про кеди

Згадали й магію новорічної ночі. У родині Ярославських була особлива традиція вручення подарунків:

«Без п’яти дванадцять батько вимикав світло і відкривав кватирку, щоб “залетів Дід Мороз”. Поки було темно, він швидко розкладав подарунки під ялинку», — згадує мама Володимира.

Володимир також згадав як мріяв про зелені кеди, які потім носив навіть коли вони порвалися. Ця мрія здійснилася знову вже у дорослому віці. Оля Мартиновська помітила, як він задивлявся на зелені кеди у Празі, але пошкодував грошей, і згодом зробила йому цей подарунок.

Мандариновий слаш та «операція судочки»

Спеціально для батьків ведучі приготували сучасний десерт — мандариновий слаш із корицею, який став альтернативою традиційному узвару.

Завершився випуск найтеплішими обіймами, подарунками для батьків та традиційним пакуванням їжі «з собою».

«Немає нічого смачнішого, ніж їжа, яку тобі готує мама чи бабуся. Це і є отой смак дитинства», — підсумував Володимир Ярославський, проводжаючи батьків із повними пакунками «випихайликів».

