Андрій Бєдняков на Смак дитинства: що розповів телеведучий і мандрівник

Андрій Бєдняков про життя в «Пентагоні», вкрадене йо-йо та гороховий суп із гірчицею

У 9-му випуску ранкового проєкту «Смак дитинства» було багато сміху, ностальгії за Маріуполем та чесних розмов про дитячі мрії. До Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітав телеведучий і мандрівник Андрій Бєдняков, а на дегустацію приєдналася його донька Ксенія.

Маріупольські чебуреки та «зожна» картопля

Кулінарна карта випуску була повністю присвячена рідному місту Андрія. Готували знамениті маріупольські чебуреки (маленькі, які називали «чир-чири»), гороховий суп з копченими реберцями та смажену картоплю з котлетами. Андрій одразу попередив: ніякого «ЗОЖу»!

«Я не люблю оту таку “зожну” картоплю… Я люблю, щоб засмажено було, щоб вона аж хрустіла, щоб ти її їв, і отак з тебе випадало все», — смачно описує свої вподобання ведучий.

Секрет виграшу йо-йо та життя в «Пентагоні»

Дитинство Андрія пройшло в районі Маріуполя, який місцеві називали «Пентагон». Він згадує, як «просвічував» пляшки з напоями на сонці, щоб безпомилково знаходити виграшні кришечки з йо-йо, ставши справжньою легендою серед місцевих продавчинь. Також Бєдняков розповів кумедну й водночас сумну історію про свій перший успіх:

«Я виграв змагання, зайняв друге місце, мені подарували новий йо-йо, сумку-бананку… Я, задоволений, пройшов метрів два, і у мене пацани старші забрали все. Розбили йо-йо на очах… Я думав: “Блін, краще б хребет ти мені зламав, а не йо-йо”».

Мрії про сцену та «ключі від Дефендера»

Андрій зізнався, що про сцену мріяв змалечку, виступаючи з гуморесками перед гостями батьків. А от до матеріальних речей ставився простіше, адже родина жила скромно.

«У мене відеомагнітофону не було. Перше, що я купив, коли заробив перші гроші — це DVD-плеєр. Я собі сказав: “Все, в мене має бути DVD”».

У студії ведучі зіграли з гостем у доміно — гру, яка в дитинстві Андрія була перепусткою у світ дорослих чоловіків. Бєдняков жартував, що грають вони на «ключі від Дефендера».

Про кохання та командну гру

Коли мова зайшла про романтику, Андрій зізнався, що в школі були симпатії, але справжнє розуміння цього почуття прийшло згодом. Поки Володимир Ярославський жартував, що у нього було «шість перших кохань», Бєдняков поділився доволі дорослим і глибоким визначенням:

«Кохання — це коли тобі комфортно з людиною. Ти сприймаєш її такою, якою вона є… Це бути командою. Раніше ти цього не розумієш, а зараз воно по-іншому відкривається».

Сувора критика від доньки

На фінальну дегустацію завітала донька Ксенія, яка не стала підігрувати батькові. Дівчинка чесно зізналася, що тато вдома майже не готує, а рецепт гречки взагалі гуглив на YouTube. «Я бачила, як ти дивився, як гречку робити… Там YouTube, великий екран, я там стояла!» — «здала» тата Ксенія, викликавши вибух сміху в студії.

Фінал із «зсобойкою»

Попри критику, Ксенія оцінила приготовані страви, особливо гороховий суп із гірчицею, який їй порадив спробувати тато. А щоб смак дитинства можна було продовжити вдома, Володимир Ярославський традиційно спакував гостям повні судочки смаколиків.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ