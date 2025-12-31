Андрій Бєдняков на Смак дитинства: що розповів телеведучий і мандрівник

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Смак дитинства

Андрій Бєдняков про життя в «Пентагоні», вкрадене йо-йо та гороховий суп із гірчицею

31.12.2025

У 9-му випуску ранкового проєкту «Смак дитинства» було багато сміху, ностальгії за Маріуполем та чесних розмов про дитячі мрії. До Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітав телеведучий і мандрівник Андрій Бєдняков, а на дегустацію приєдналася його донька Ксенія.

Андрій Бєдняков на Смак дитинства

Маріупольські чебуреки та «зожна» картопля 

Кулінарна карта випуску була повністю присвячена рідному місту Андрія. Готували знамениті маріупольські чебуреки (маленькі, які називали «чир-чири»), гороховий суп з копченими реберцями та смажену картоплю з котлетами. Андрій одразу попередив: ніякого «ЗОЖу»!

«Я не люблю оту таку “зожну” картоплю… Я люблю, щоб засмажено було, щоб вона аж хрустіла, щоб ти її їв, і отак з тебе випадало все», — смачно описує свої вподобання ведучий.

Секрет виграшу йо-йо та життя в «Пентагоні» 

Дитинство Андрія пройшло в районі Маріуполя, який місцеві називали «Пентагон». Він згадує, як «просвічував» пляшки з напоями на сонці, щоб безпомилково знаходити виграшні кришечки з йо-йо, ставши справжньою легендою серед місцевих продавчинь. Також Бєдняков розповів кумедну й водночас сумну історію про свій перший успіх:

«Я виграв змагання, зайняв друге місце, мені подарували новий йо-йо, сумку-бананку… Я, задоволений, пройшов метрів два, і у мене пацани старші забрали все. Розбили йо-йо на очах… Я думав: “Блін, краще б хребет ти мені зламав, а не йо-йо”».

Андрій Бєдняков на Смак дитинства

Мрії про сцену та «ключі від Дефендера» 

Андрій зізнався, що про сцену мріяв змалечку, виступаючи з гуморесками перед гостями батьків. А от до матеріальних речей ставився простіше, адже родина жила скромно.

«У мене відеомагнітофону не було. Перше, що я купив, коли заробив перші гроші — це DVD-плеєр. Я собі сказав: “Все, в мене має бути DVD”».

У студії ведучі зіграли з гостем у доміно — гру, яка в дитинстві Андрія була перепусткою у світ дорослих чоловіків. Бєдняков жартував, що грають вони на «ключі від Дефендера».

Андрій Бєдняков на Смак дитинства

Про кохання та командну гру

Коли мова зайшла про романтику, Андрій зізнався, що в школі були симпатії, але справжнє розуміння цього почуття прийшло згодом. Поки Володимир Ярославський жартував, що у нього було «шість перших кохань», Бєдняков поділився доволі дорослим і глибоким визначенням:

«Кохання — це коли тобі комфортно з людиною. Ти сприймаєш її такою, якою вона є… Це бути командою. Раніше ти цього не розумієш, а зараз воно по-іншому відкривається».

Сувора критика від доньки 

На фінальну дегустацію завітала донька Ксенія, яка не стала підігрувати батькові. Дівчинка чесно зізналася, що тато вдома майже не готує, а рецепт гречки взагалі гуглив на YouTube. «Я бачила, як ти дивився, як гречку робити… Там YouTube, великий екран, я там стояла!» — «здала» тата Ксенія, викликавши вибух сміху в студії.

Андрій Бєдняков на Смак дитинства

Фінал із «зсобойкою» 

Попри критику, Ксенія оцінила приготовані страви, особливо гороховий суп із гірчицею, який їй порадив спробувати тато. А щоб смак дитинства можна було продовжити вдома, Володимир Ярославський традиційно спакував гостям повні судочки смаколиків.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
MELOVIN на Смак дитинства
Смак дитинства

MELOVIN про ікру ложками, концерти під столом та магію в одеському дворику

 Тарас Тополя - Смак дитинства
Смак дитинства

Тарас Тополя про концерти в шкільному підвалі, мамині хрустики на пиві та 4 секунди зв’язку

 Андрій Бєдняков на Смак дитинства: що розповів телеведучий і мандрівник
Смак дитинства

Євген Кот про крадіжку кавунів у Херсоні, брейкданс на фанері та репетиції з татом на даху

 Злата Огнєвіч на Смак дитинства
Смак дитинства

Злата Огнєвіч про заробітки на пляжі, кримську камбалу та підлітковий бунт

 Марина Боржемська в Смак дитинства
Смак дитинства

Марина Боржемська про сімʼю, виховання без крику та секрет сімейних страв

 Олексій Новіков Смак дитинства
Смак дитинства

Від миття машин до світових рекордів: відверті зізнання Олексія Новікова на кухні «Смаку дитинства»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати