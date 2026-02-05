Іво Бобул на кухні Смак дитинства: що розповів народний артист України

Іво Бобул про концерти на горіху, «вишибайла» банками та грибну юшку

В 11-му випуску ранкового проєкту «Смак дитинства» студія наповнилася справжнім карпатським колоритом та ностальгією за сільським життям. До Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітав легендарний народний артист України Іво Бобул. Він згадував своє дитинство на Буковині, де не було музичних шкіл, але музика лунала з кожного двору.

Грибна юшка, вареники та кисляк своїми руками

Кулінарна частина випуску була присвячена смакам буковинського села Тереблече, де виріс співак. Готували насичену грибну юшку з білими грибами (які Оля Мартиновська сушила просто в студії для аромату), а також вареники двох видів: з вишнями та солодким сиром. Особливістю приготування став домашній сир, який ведучі готували власноруч з кисляка, як це колись робила мама Іво.

«Ми збиралися, йшли у ліс по гриби… А потім у піч, там де хліб печуть, сушили їх. Йдеш по селу — і такий запах… просто!» — згадує артист аромат свого дитинства.

Концерти на горіху

Маленький Іво зростав у багатодітній родині. Музичної школи в селі не було, але це не завадило таланту.

«У нас дуже великий горіх був у дворі. Я на самий верх залізу, цілий день там сиджу і співаю. Люди проходять повз і кажуть мамі: «Він у тебе артистом буде».

Зимові «розбійники» та історія про черевики

Дитинство артиста було не лише веселим, а й складним. Іво розповів історію про те, як одного разу залишився босоніж:

«Школа виділила гроші, щоб мені купили черевики. Вчителі пішли, пропили гроші, і я залишився без взуття… Всяке було».

Проте діти вміли розважатися без гаджетів. Взимку сніги були такими великими, що діти рили цілі катакомби, а хлопчаки влаштовували справжні диверсії на дорогах:

«Ми робили великі снігові кола, перекривали дорогу, щоб машини не їхали, і вночі поливали їх водою. Вони замерзали на лід… А навіщо? А балувалися так!»

«Пекар» замість гаджетів

У студії Іво Бобул навчив ведучих грати в улюблену гру свого дитинства — «Пекаря». Це дворова гра з палицями та банками, де гравці просуваються по «військових званнях» від солдата до генералісимуса, збиваючи цілі.

«Там стояв охоронець з палкою великою… І стільки ти збивав, стільки ти ліній переходив. Зараз діти не знають про це», — з ностальгією розповідає співак, показуючи майстер-клас гри просто в студії.

Перша гітара та білизна від фанаток

Іво зізнався, що в молодості від дівчат не було відбою, але він був сором’язливим і більше любив музику. На гітарі вчився грати самотужки. У студії артист взяв інструмент і наживо виконав «Цвіте терен». На провокаційне питання про фанаток Бобул відповів чесно: «Було, не брешу… Було, що кидали білизну».

Сімейна дегустація

На фінальну трапезу завітала дружина Іво Бобула — Наталія. Вона розповіла, що зараз присвячує час собі та чоловікові, адже їхній спільний син уже дорослий.

«У нас є син, котрому 20 років… Я вже майже вільна, скажу так: вже випустила його в життя».

Іво високо оцінив старання Олі Мартиновської, зазначивши, що грибна юшка вийшла «бомба», особливо зі сметаною. Завершився випуск теплими спогадами, спільним фото та традиційним пакуванням вареників «з собою» для сина.

«Ви мене повернули в дитинство. Такі спогади дійсно часом забуваються, а сьогодні просто все перед очима сплило», — розчулено підсумував Іво Бобул.

Підготував Іван Тітков

