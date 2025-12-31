MELOVIN на кухні Смак дитинства: що розповів співак

MELOVIN про ікру ложками, концерти під столом та магію в одеському дворику

У 10-му випуску ранкового проєкту «Смак дитинства» студія наповнилася справжнім одеським колоритом. До Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітав співак MELOVIN разом із мамою Валентиною. Вони згадували дитинство в авантюрній Одесі, перші заробітки та сімейні традиції, які сформували артиста.

Одеські делікатеси: ікра ложкою та «биточки»

Кулінарна частина випуску була присвячена смакам приморського міста. Готували фірмові одеські биточки з ікри мойви та смажену тюлечку в клярі. Також на столі з’явилася «піца дитинства» на пісочному тісті, яку колись випікали просто на сковорідці з усім, що було в холодильнику.

Ведучі зустріли гостя по-королівськи — з банкою червоної ікри, яку Меловін їв просто ложкою. Співак розповів, що це була його перша доросла покупка:

«Я вперше заробив свої гроші, вів захід перед Новим роком в Одесі… заробив 500 грн. На той час це були шалені гроші. І першим ділом, що я зробив — я купив собі банку червоної ікри, щоб з’їсти сам, ні з ким не ділитися».

Магія Гаррі Поттера та концерти під столом

Дитинство Меловіна було наповнене фантазією. Він обожнював всесвіт Гаррі Поттера, виточував чарівні палички з курячих кісток і навіть двері у свою кімнату оформив як таємну шафу.

А перші концерти майбутня зірка давав буквально під столом:

«Стіл, там де я робив уроки, був моїм першим театром. А глядачами були іграшки… Потім, коли я зрозумів, що треба масштабуватися, я поставив маленький стільчик, в мене була коробка “каса”, і я казав: “По черзі заходьте, купляйте”».

Першим, хто купував квитки (старі талони від батькових маршруток), був тато, а мама «працювала» касиркою.

Хімія та парфумерія

Мало хто знає, але Меловін обожнював хімію в школі. Це захоплення переросло у доросле хобі — створення власних парфумів.

«Хімія — це єдина точна наука, яку я обожнював. У мене досі в кімнаті є колби, склянки, хімреактиви… Зараз я займаюся парфумерією і хочу створити свій парфумерний дім».

Прямо в студії співак провів хімічний дослід з «фараоновими зміями», здивувавши ведучих.

Про камінг-аут та підтримку батьків

Розмова торкнулася і серйозних тем. Меловін відверто розповів про свій камінг-аут на сцені Atlas Weekend та реакцію батьків.

«Тато дізнався по хардкору, прям з тєліка, в прямому ефірі. Але він дуже дипломатичний, за що я йому дякую. У нього не було жодного моменту, який би сказав мені, що він мене не приймає».

Карти Таро та пророцтво для Олі Мартиновської

Виявилося, що артист завжди носить із собою міні-колоду карт Таро. Він зробив розклад для Ольги Мартиновської, яка запитала про заміжжя та відкриття ресторану. Карти порадили не поспішати і «полежати, відпочити».

Фінал з одеським застіллям

Завершився випуск за великим столом під імпровізованою виноградною аркою, як у справжньому одеському дворику. Смакуючи биточки та піцу, гості зробили традиційне фото на Polaroid.

І, звісно, не обійшлося без судочків «на доріжку».

«Мені так захотілося, щоб мама просто щось мені передавала. Зазвичай це кабачкова ікра, законсервована в баночці», — зізнався Меловін, забираючи із собою частинку смачного дитинства.

