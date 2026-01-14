Алік Мкртчян на кухні Смак дитинства: що розповів шеф-кухар

Алік Мкртчян про вірменські традиції, виховання «красою» та секрети сімейного шашлику

У пʼятому випуску кулінарного проєкту «Смак дитинства» гостем став харизматичний шеф-кухар, «король м’яса» Алік Мкртчян. Дружина Віталіна разом із ведучими Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською відтворила страви, які наповнювали його дім ароматами ще у Грузії та Херсоні.

Які страви для Аліка стали символом батьківської любові та затишку?

Першою стравою дитинства, яку згадав Алік, стала долма: фарш з рисом, травами та спеціями, загорнутий у виноградне листя. Головний секрет приготування – використовувати сирий рис, бо він вбирає вологу і начинка краще триматиметься купи.

«Долма – це цілий процес, коли весь будинок наповнювався ароматами і це було щось неймовірне. Ми точно розуміли, що зараз будуть гості, або просто вечеря, коли мама вирішила зробити долму»

Ще однією стравою дитинства Аліка є шашлик. Він розповів, що маринувати м’ясо його вчили змалечку. Класичний рецепт: свинячий ошийок, багато цибулі, олія та спеції. Головне правило – ретельно «промасажувати» м’ясо, щоб воно увібрало всі соки.

Також на столі обов’язково мали бути хінкалі. Алік зізнався, що в дитинстві в Херсоні на сімейні збори могли готувати по 100-150 штук, щоб вистачило всім родичам.

Секрети великої родини: про дитяче бунтарство, спільні ігри та виховання свободою

Дитинство Аліка розділилося на два етапи: сонячне життя в Тбілісі та переїзд до Херсона у 1994 році. Переїзд припав на непрості часи, але батьки зуміли зберегти в домі атмосферу тепла та свята. Алік був третьою, наймолодшою дитиною, тому в компанії старших брата та сестри він завжди був головним ініціатором божевільних ідей.

Одним з найяскравіших спогадів Аліка є костюмовані вистави. Діти власноруч майстрували вбрання зі старих маминих речей і перетворювались на міфічних «амазонок». Вони ставили цілі танцювальні шоу та співали для батьків.

«Ми самі робили костюми зі старих колготок, тому що були амазонками. Ми ставили вистави, танцювали, співали, збирали батьків і танцювали перед ними. Я дуже вдячний за таке дитинство, бо любов до публіки залишилась і зараз»

Алік ткож згадав, як його мама три роки мріяла про розкішний кришталевий годинник з Чехії. Коли його нарешті привезли, Аліку з братом закортіло подивитися, що там всередині. Вони розібрали коштовну річ до гвинтика, а коли побачили, що мама повертається додому, брат викинув усі деталі з дев’ятого поверху.

«Моя мама чекала три роки з кришталю годинник. Нам цікаво було, що в середині. Ми розібрали годинник з кришталю. Сестра випадково бачить, що йде мама. Брат бере все, що розібрали і кидає з 9 поверху»

А одне Алік розповів про своє дивовижне вміння – в’язання. Його бабуся і дідусь власноруч плели «авоськи», і хлопець навчився цього мистецтва. Використовуючи звичайну лінійку для вимірювання розміру вічок та нитку, він створював сітки, з якими потім уся родина ходила на ринок за овочами. Це навчило Аліка цінувати ручну працю та увагу до деталей.

Головний скарб: чому Алік Мкртчян цінує батьківські поради більше за будь-які рецепти

У родині Аліка панувала особлива атмосфера, де кавказька суворість традицій поєднувалася з безумовною любов’ю. Виховання трьох дітей – Альберта, Анни та наймолодшого Аліка – базувалося на принципах поваги до особистості, де дитині дозволяли бути собою, навіть якщо це суперечило суспільним стереотипам.

У дитинстві Алік був доволі повненьким хлопчиком, носив довге волосся і часто годинами крутився перед дзеркалом, намагаючись знайти свій стиль.

«Я говорив мамі: “Я правда красивий?”, а вона мені: “Синку, не бійся бути найкрасивішим”. Це відчуття, що я найкращий і в мене все вийде, зі мною по життю»

Аліка тягнуло до творчості. Він обожнював в’язати гачком, шити одяг для ляльок разом із сестрою та експериментувати на кухні. Батьки не лише не забороняли ці заняття, а й заохочували їх. Коли у 12 років Алік самостійно спік свій перший бісквіт, родина сприйняла це з гордістю. Така свобода вибору дозволила йому рано знайти своє справжнє покликання.

Традиції, що збереглися крізь роки

Сім’я Мкртчян досі дотримується особливої традиції: кожного червня вони власноруч збирають та заготовляють виноградне листя для долми на весь рік.

Сьогодні Алік передає ці цінності своїм дітям – сину Самвелу та доньці Сандрі, наголошуючи, що затишок і пам’ять про коріння починаються з сімейної кухні.

Дивіться повний 5 випуск проєкту «Смак дитинства» з Аліком Мкртчяном, щоб дізнатися більше про вірменську гостинність та кулінарні секрети.

Підготувала Ангеліна Десятник

