Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Смак дитинства

Андрий Бедняков о жизни в «Пентагоне», украденное йо-йо и гороховый суп с горчицей

31.12.2025

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
MELOVIN на Смак дитинства
Смак дитинства

MELOVIN об икре ложками, концертах под столом и магию в одесском дворике

 Тарас Тополя - Смак дитинства
Смак дитинства

Тарас Тополя о концертах в школьном подвале, мамины хрустики на пиве и 4 секунды связи

 Андрей Бедняков на Смак дитинства: что рассказал телеведущий и путешественник
Смак дитинства

Евгений Кот о краже арбузов в Херсоне, брейкданс на фанере и репетиции с папой на крыше

 Злата Огнєвіч на Смак дитинства
Смак дитинства

Злата Огневич о заработках на пляже, крымской камбале и подростковом бунте

 Марина Боржемська в Смак дитинства
Смак дитинства

Марина Боржемская о семье, воспитании без крика и секрете семейных блюд

 Олексій Новіков Смак дитинства
Смак дитинства

От мытья машин до мировых рекордов: откровенные признания Алексея Новикова на кухне «Смаку дитинства»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить