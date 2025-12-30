Євген Кот на кухні Смак дитинства: що розповів хореограф

Євген Кот про крадіжку кавунів у Херсоні, брейкданс на фанері та репетиції з татом на даху

У 7-му випуску ранкового кулінарного проєкту «Смак дитинства» студія наповнилася особливим теплом, адже до Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітав хореограф, режисер-постановник та суддя проєкту «Україна має талант 2021» Євген Кот разом зі своїм найголовнішим наставником — татом Віктором Івановичем. Це був випуск про справжню батьківську підтримку, про Херсон 90-х та про смаки, які навіть через роки повертають у безтурботне дитинство.

Гарячі бутерброди та пригоди в садочку

Кулінарна ностальгія розпочалася зі згадки про головний делікатес 90-х для Євгена — гарячі бутерброди з ковбасою та сиром, розігріті саме в мікрохвильовці. Євген зізнається, що цей смак для нього — абсолютний «топ», така собі домашня «міні-піца».

Також згадали кумедну історію з раннього дитинства. Виявляється, Женя був настільки самостійною та спокійною дитиною, коли грався сам, що одного разу про нього… забули в садочку.

«Старший брат прийшов — а меншого немає. Вже викликали міліцію, шукали… Заходимо в іншу кімнату, а він сидить там, грається собі сам і не чує, що всі пішли», — з усмішкою згадує тато Віктор Іванович.

Херсонські кавуни та «злочин» у кущах

Дитинство Євгена пройшло в сонячному Херсоні, де кавуни були на кожному кроці. Хореограф зі сміхом розповів історію про те, як із друзями намагався поцупити кавуни, хоча вони коштували копійки:

«У нас у кожному дворі стояли такі гори кавунів… Продавець каже: “Хлопці, подивіться за кавунами, я відлучусь”. Тільки він пішов — ми по кущах ці кавуни тирили. Потім приходить продавець і каже: “Ну, хлопці молодці, дякую, ось вам кавунчик”».

Шлях до танців: від карате до фанери у дворі

Перш ніж стати зіркою паркету, Євген пройшов шлях від карате до брейкдансу. Танцювати доводилося просто на вулиці, і це виглядало дуже колоритно:

«Ми з сусідом пішли в будівельний магазин, купили два листа фанери, скотч, склеїли… У нас був плеєр, касета Bomfunk MC’s “Freestyler”, і ми на вулиці влітку в зимових шапках пробували крутитись на голові».

Найцікавіше, що місцеві хулігани не чіпали хлопців у широких реперських штанях, а навпаки — з цікавістю спостерігали за їхніми трюками, лускаючи насіння.

Тато-герой та іспит на даху

Віктор Іванович, який працював в міністерстві з надзвичайних ситуацій, завжди підтримував сина. Коли Євген вступав до естрадно-циркового коледжу в Києві, конкуренція була шаленою, а «провінціалам» шансів давали мало. Але батько був поруч у прямому сенсі — навіть під час екстремальних репетицій: «Ми на дах дев’ятиповерхового будинку в Києві вилазили і там танець робили».

Сімейна дегустація та судочки

На фінальну дегустацію завітала дружина Євгена — Наталя Татаринцева. Хоча гімнастка суворо стежить за фігурою і зазвичай не їсть жирного, встояти перед татовою картоплею із салом вона не змогла. Завершився випуск традиційно по-домашньому: теплим спілкуванням, фотографією на Polaroid та пакуванням їжі «з собою».

«Я вам з собою ще заверну», — підсумував Володимир Ярославський, наповнюючи судочки дерунами та картоплею, адже відпускати гостей із порожніми руками в цій студії не заведено.

Підготував Іван Тітков

