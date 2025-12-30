Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Смак дитинства

Євген Кот про крадіжку кавунів у Херсоні, брейкданс на фанері та репетиції з татом на даху

30.12.2025

У 7-му випуску ранкового кулінарного проєкту «Смак дитинства» студія наповнилася особливим теплом, адже до Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітав хореограф, режисер-постановник та суддя проєкту «Україна має талант 2021» Євген Кот разом зі своїм найголовнішим наставником — татом Віктором Івановичем. Це був випуск про справжню батьківську підтримку, про Херсон 90-х та про смаки, які навіть через роки повертають у безтурботне дитинство.

Євген Кот на кухні Смак дитинства: що розповів хореограф

Гарячі бутерброди та пригоди в садочку

Кулінарна ностальгія розпочалася зі згадки про головний делікатес 90-х для Євгена — гарячі бутерброди з ковбасою та сиром, розігріті саме в мікрохвильовці. Євген зізнається, що цей смак для нього — абсолютний «топ», така собі домашня «міні-піца».

Також згадали кумедну історію з раннього дитинства. Виявляється, Женя був настільки самостійною та спокійною дитиною, коли грався сам, що одного разу про нього… забули в садочку.

«Старший брат прийшов — а меншого немає. Вже викликали міліцію, шукали… Заходимо в іншу кімнату, а він сидить там, грається собі сам і не чує, що всі пішли», — з усмішкою згадує тато Віктор Іванович.

Херсонські кавуни та «злочин» у кущах

Дитинство Євгена пройшло в сонячному Херсоні, де кавуни були на кожному кроці. Хореограф зі сміхом розповів історію про те, як із друзями намагався поцупити кавуни, хоча вони коштували копійки:

«У нас у кожному дворі стояли такі гори кавунів… Продавець каже: “Хлопці, подивіться за кавунами, я відлучусь”. Тільки він пішов — ми по кущах ці кавуни тирили. Потім приходить продавець і каже: “Ну, хлопці молодці, дякую, ось вам кавунчик”». 

Шлях до танців: від карате до фанери у дворі

Перш ніж стати зіркою паркету, Євген пройшов шлях від карате до брейкдансу. Танцювати доводилося просто на вулиці, і це виглядало дуже колоритно:

«Ми з сусідом пішли в будівельний магазин, купили два листа фанери, скотч, склеїли… У нас був плеєр, касета Bomfunk MC’s “Freestyler”, і ми на вулиці влітку в зимових шапках пробували крутитись на голові».

Найцікавіше, що місцеві хулігани не чіпали хлопців у широких реперських штанях, а навпаки — з цікавістю спостерігали за їхніми трюками, лускаючи насіння.

Тато-герой та іспит на даху

Віктор Іванович, який працював в міністерстві з надзвичайних ситуацій, завжди підтримував сина. Коли Євген вступав до естрадно-циркового коледжу в Києві, конкуренція була шаленою, а «провінціалам» шансів давали мало. Але батько був поруч у прямому сенсі — навіть під час екстремальних репетицій: «Ми на дах дев’ятиповерхового будинку в Києві вилазили і там танець робили».

Сімейна дегустація та судочки

На фінальну дегустацію завітала дружина Євгена — Наталя Татаринцева. Хоча гімнастка суворо стежить за фігурою і зазвичай не їсть жирного, встояти перед татовою картоплею із салом вона не змогла. Завершився випуск традиційно по-домашньому: теплим спілкуванням, фотографією на Polaroid та пакуванням їжі «з собою».

«Я вам з собою ще заверну», — підсумував Володимир Ярославський, наповнюючи судочки дерунами та картоплею, адже відпускати гостей із порожніми руками в цій студії не заведено.

Підготував Іван Тітков

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Євген Кот на кухні Смак дитинства: що розповів хореограф
Смак дитинства

Тарас Тополя про концерти в шкільному підвалі, мамині хрустики на пиві та 4 секунди зв’язку

 Злата Огнєвіч на Смак дитинства
Смак дитинства

Злата Огнєвіч про заробітки на пляжі, кримську камбалу та підлітковий бунт

 Марина Боржемська в Смак дитинства
Смак дитинства

Марина Боржемська про сімʼю, виховання без крику та секрет сімейних страв

 Олексій Новіков Смак дитинства
Смак дитинства

Від миття машин до світових рекордів: відверті зізнання Олексія Новікова на кухні «Смаку дитинства»

 Євген Кот на кухні Смак дитинства: що розповів хореограф
Смак дитинства

Олена Кравець про життя в Кривому Розі, початок кар’єри та найкращі спогади дитинства
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати