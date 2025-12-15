Злата Огнєвіч на кухні Смак дитинства розповіла про заробітки на пляжі, кримську камбалу та підлітковий бунт

Злата Огнєвіч про заробітки на пляжі, кримську камбалу та підлітковий бунт

У 2 випуску ранкового проєкту «Смак дитинства» на кухню до Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської завітала співачка Злата Огнєвіч разом зі своєю мамою Галиною. Цей ефір був просякнутий ностальгією за морем, адже Злата виросла в Криму, у місті Судак. Гості згадували смак справжньої пахлави, смаженої риби та ділилися історіями, які сформували характер майбутньої зірки.

Смак Криму: камбала та мамині рогалики

Головною темою випуску стала кримська кухня. Злата згадувала, як тато ловив рибу, щоб нагодувати сім’ю у складні 90-ті, а мама готувала неймовірні страви з простих продуктів. На кухні проєкту вони відтворили цей смак, приготувавши смажену камбалу, салат з кальмарами та фірмові мамині рогалики з курагою та горіхами.

Злата зізнається, що їсти рибу любить по-особливому: «Я завжди брала за хвостик рибку і їла, щоб не бруднити ручки. Мені казали дорослі: «Та там же не смачно, тут жирненьке на брюшку», а я казала: «Ні, мені отак»».

Співала раніше, ніж ходила

Виявляється, талант Злати проявився ще в колисці. Мама Галина згадала дивовижну історію: бабуся першою помітила, що онука співає, коли тій було лише 2,5 місяці. Спочатку це здавалося вигадкою, але згодом мама й сама почула, як немовля намагається виводити мелодію, коли його заколисують:

«Я заходжу в кімнату, а якраз було вкладання на сон… бабуся почала її підкачувати і наспівувати, і наша Злата… просто крихтіла собі під носик (у тональність)».

Перші гроші: ваги та ресторанний шансон

Злата почала працювати дуже рано — з 10 років. Вона з усмішкою розповіла, як заробляла свої перші статки на узбережжі, зважуючи відпочивальників за 25 копійок. А вже у 15 років почався її «ресторанний бізнес», де майбутня зірка співала вечорами.

Щоправда, відвідувачі часто замовляли шансон і Любов Успенську, про яку вихована на джазі Злата навіть не чула, тож натомість виконувала хіт Селін Діон із «Титаніка».

Підліткові таємниці та портвейн

Попри образ відмінниці, у підлітковому віці Злата мала свої секрети. Співачка відверто розповіла про період бунту, який вона старанно приховувала від батьків

«Я там собі робила в “кобишку” свої справи мовчки, щоб ніхто не чіпав. Просто портвейн — його було багато, і це неможливо було приховати. Але потім я зрозуміла, що все, я отримую насолоду від цього життя, але без наслідків».

Трагедія з Тамагочі

Ведучі влаштували Златі тест на спогади, діставши культову іграшку 90-х — Тамагочі. Для співачки це стало нагадуванням про справжню дитячу драму. Через те, що вона занадто захопилася віртуальним улюбленцем і закинула фортепіано, мама забрала іграшку в найвідповідальніший момент — коли пташеня мало вилупитися.

Як мама врятувала кар’єру

Найзворушливішим моментом стала історія про вступ до музичного училища ім. Глієра. Перед іспитами Злата зірвала голос і вже змирилася з тим, що стане бухгалтером, але мама проявила наполегливість, яка змінила все життя.

«Я кажу: “Мама, я не їду нікуди вступати, я йду вчитися на бухгалтера”. А мама така: “Я не поняла, що це таке? Ану зібрали валізу, їдемо в Київ, поступаємо в Глієра”».

«Тормозок» у потяг та дорога до бабусі

Фінальним акордом епізоду стали спогади про незмінний атрибут усіх подорожей 90-х — «тормозок». Злата з ностальгією зізналася, що це слово їй дуже знайоме, адже поїздки до родичів завжди супроводжувалися особливим ритуалом збирання їжі в дорогу: «Було! Коли ти їдеш в Сімферополь — Кривий Ріг потягом, з тобою в “тормозку”: огірочки, курочка, яйце відварене і ще томатики якісь».

Підтримуючи цю теплу традицію, Володимир Ярославський теж не відпустив гостей з порожніми руками, дбайливо спакувавши приготовані смаколики їм із собою.

Підготував Іван Тітков

