Марина Боржемська на Смак дитинства розповіла про сімʼю, виховання без крику та секрет сімейних страв

Марина Боржемська про сімʼю, виховання без крику та секрет сімейних страв

У премʼєрному випуску кулінарного проєкту «Смак дитинства» першою гостею стала відома тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська. На кухню вона завітала не сама, а з найріднішою людиною – хрещеною мамою Іриною. Саме Ірина разом з Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською відтворила смак дитинства Марини.

Які страви асоціюються в Марини з дитинством?

Марина розповіла, що в дитинстві полюбляла сирники своєї мами. Головний секрет приготування – віджати зайву вологу з кисломолочного сиру за допомогою марлі: сирники потім виходять пухкими. У випуску «Смак дитинства» їх подали з вишнево-апельсиновим кюлі.

Також тренерка обожнювала «яєшню» (сучасна шакшука), яку готував тато. Щоб приготувати її, треба на сковорідці протушкувати цибулю, перець та томати, а потім вбити яйця.

«Я любила дуже яєшню, яку готував тато. Тоді це просто називалася яєшня, а наразі вже має іншу назву. Він на сковорідці тушкував цибулю, перець, томат і туди вибивав яйця. Тобто зараз це шакшука», – згадує Марина.

Ще на прохання Марини Володимир та Ольга приготували бабусині вареники з капустою.

Відверто про минуле: невідомі факти про бунтарське дитинство Марини

За словами Марини, вона була непосидючою дитиною. У 8-річному віці дівчинка назбирала жаб, а потім пішла й викинула їх на маму.

«Я памʼятаю, як набрала собі жаб у футболку. Мама лежала засмагала і я викинула оті всі жаби на маму. Вона злякалась. Мені щось так хотілося таку шкоду зробити»

Марина також згадала, що її батько, який вмів майструвати різну зброю, зокрема арбалети й ножі, надихав і своїх дітей. Коли родина виїжджала на природу, розбиваючи табори в лісі біля річки, виникала потреба «добувати їжу». Тоді Марина, слідуючи прикладу батька, зробила саморобний арбалет, використовуючи деталі конструктора.

«У мене тато вмів робити руками різні види зброї. На той момент він зробив саморобний арбалет, а я такий самий зробила з конструктора. У дитинстві виїжджали в ліс з наметами, жили біля річки і це могло тривати тижнями. Нам потрібно було добувати їжу, тому я ходила на полювання на гусака».

Ще зі школи Марина Боржемська боролася за справедливість. Вона завжди захищала дітей з надмірною вагою, яких ображали підлітки. Для неї це стало поштовхом для майбутнього, бо вона зрозуміла, що хоче допомагати таким людям.

«Колись у мене в школі було дві дівчини, які мали надлишкову вагу. Тоді, коли їх ображали, я завжди захищала. Я собі тоді пообіцяла, що щось таке вигадаю, що буде допомагати таким людям і їх ніхто не буде ображати. Я навчу їх любити саме такими, якими вони є насправді», – ділиться Марина.

Марина Боржемська про батьків: що розповіла тренерка?

У сімʼї Марини ніколи не кричали на дітей. Тренерка згадала, що найсуворішим покаранням для неї було – сидіти й думати в кімнаті. Марина дуже вдячна батькам за такий метод виховання, бо він навчив її самоаналізу.

«Я не знала, що таке крик у родині, тому що в нас цього не було. Батьки могли мене покарати. Якщо я нашкодила, тато мені казав: іди в кімнату і подумай, чому ти просиш в мене пробачення. Це допомогло мені по життю аналізувати і я йому за це дуже вдячна», – каже Марина.

Дивіться повний випуск проєкту «Смак дитинства» на офіційному YouTube-каналі або сайті СТБ.

Підготувала Ангеліна Десятник

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ