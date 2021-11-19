Сьогодні, 19 листопада, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте зараз!

Сліпа провидиця допоможе новим героям розплутати їхні складні життєві історії. Кожен герой опинився на роздоріжжі. У нерозумінні, що ж руйнує їхнє життя, вони звертаються по допомогу до бабусі Люби. Але Сліпа давно знає, яких обрядів необхідно дотримуватися, щоб не викликати лиха. Нові серії розкажуть історії про те, як може обернутися доля, якщо відібрати чуже щастя. Чи можуть діти спілкуватися з потойбічним світом? І чи здатні ми щиро співпереживати чужому нещастю?

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