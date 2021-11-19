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«Слепая»: анонс новых серий от 19.11.2021

19.11.2021

Сегодня, 19 ноября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Слепая провидица поможет новым героям распутать их сложные жизненные истории. Каждый герой оказался на раздорожье. В непонимании, что же разрушает их жизнь, они обращаются за помощью к бабушке Любе. Но Слепая давно знает, какие обряды необходимо соблюдать, чтобы не накликать беду. Новые серии поведают истории о том, как может обернуться судьба, если отобрать чужое счастье. Могут ли дети общаться с потусторонним миром? И способны ли мы искренне сопереживать чужому несчастью?

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