Сегодня, 19 ноября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Слепая провидица поможет новым героям распутать их сложные жизненные истории. Каждый герой оказался на раздорожье. В непонимании, что же разрушает их жизнь, они обращаются за помощью к бабушке Любе. Но Слепая давно знает, какие обряды необходимо соблюдать, чтобы не накликать беду. Новые серии поведают истории о том, как может обернуться судьба, если отобрать чужое счастье. Могут ли дети общаться с потусторонним миром? И способны ли мы искренне сопереживать чужому несчастью?

Больше по теме: Обереги от зависти и сглаза

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ