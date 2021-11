Сьогодні, 12 листопада, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Сліпа допоможе новим героям розплутати їхні складні життєві історії. Кожен герой опинився на роздоріжжі. У нерозумінні, що ж руйнує їхнє життя, вони звертаються по допомогу до провидиці. Але Сліпа давно знає, яких обрядів необхідно дотримуватися, щоб не накликати лихо. Як криве дзеркало може спотворювати факти? Хто залишається назавжди поруч із вами після втрати близьких? І чи існує невидима пуповина?

