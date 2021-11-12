Сегодня, 12 ноября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Слепая поможет новым героям распутать их сложные жизненные истории. Каждый герой оказался на раздорожье. В непонимании, что же разрушает их жизнь, они обращаются за помощью к провидице. Но Слепая давно знает, какие обряды необходимо соблюдать, чтобы не накликать беду. Как кривое зеркало может искажать факты? Кто остается навсегда рядом с вами после утраты близких? И существует ли невидимая пуповина?

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