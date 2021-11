Сьогодні, 5 листопада, о 14.50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте зараз!

Ліля та Олег почали зустрічатися три місяці тому. Але її матері він не подобався. Жінки постійно сварилися. Під час останньої сварки Лілі зателефонував покійний батько… Жінка одразу ж поїхала до Сліпої, щоб спитати, як таке можливо і що з цим робити.

Майбутня теща ― не простий член сім’ї. Однак не кожному чоловікові це дано усвідомлювати ще до весілля. Невже взаємини з матір’ю твоєї коханої здатні визначити долю? Сліпа знає відповідь.

Що приваблює нещастя в наше життя? Невже старі речі чи злі думки здатні перевернути життя догори дном? Героїня нового випуску вирушить до Сліпої, коли помітить, що в її житті почали відбуватися події, непідвладні розуму. І кожне з них із негативним забарвленням.

Як навчитися бути щасливим? І чи варто цього навчатись? Сліпа стверджує, що кожен сам притягує у своє життя те, на що заслуговує. Та що робити тим, кого спіткали невдачі, а щастя переслідує лише з означенням «розколоте»?

Більше на тему: Обереги від заздрості та зурочення

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.