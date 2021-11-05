Сегодня, 5 ноября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Лиля и Олег начали встречаться три месяца назад. Но ее матери он не нравился. Женщины постоянно ссорились. Во время последней ссоры Лиле позвонил покойный отец… Женщина сразу же поехала к Слепой, чтобы спросить, как такое возможно и что с этим делать.

Будущая теща ― не простой член семьи. Однако не каждому мужчине дано это осознавать еще до свадьбы. Неужели взаимоотношения с матерью твоей возлюбленной способны определить судьбу? Слепая знает ответ.

Что притягивает несчастье в нашу жизнь? Неужели старые вещи или злые мысли способны перевернуть жизнь верх дном? Героиня нового выпуска отправится к Слепой, когда заметит, что в ее жизни начали происходить события, неподвластные разуму. И каждое из них с негативным окрасом.

Как научиться быть счастливым? И стоит ли этому обучаться? Слепая утверждает, что каждый сам притягивает в свою жизнь то, на что заслуживает. Но что делать тем, кого настигли неудачи, а счастье преследует лишь с приставкой «расколотое»?

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