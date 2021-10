Сьогодні, 29 жовтня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Перетин доль героїв ― не випадковість. Про це каже провидиця баба Люба. Які звички здатні звести вас із потрібною і правильною людиною? Як уникнути нещасливих знайомств? І чого точно не можна робити, щоб не злякати своє щастя?

Чи може найближчий друг виявитися чужаком? Головний герой нової серії не повірить своїм очам і вухам, коли в його житті почнуть відбуватися дивні та незрозумілі речі. Як це пов’язано з найріднішим і найдорожчим у його житті? Відповіді знає Сліпа.

Як утримати щастя у своєму домі? Чи може настільки щасливий період життя виявитися бутафорією? Провидиця поділиться новими порадами, як відрізнити щирість людей від наміру нашкодити.

