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«Слепая»: анонс новых серий от 29.10.2021

29.10.2021

Сегодня, 29 октября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Пересечение судеб героев ― не случайность. Об этом говорит провидица баба Люба. Какие привычки способны свести вас с нужным и правильным человеком? Как избежать несчастливых знакомств? И чего точно нельзя делать, чтобы не спугнуть счастье из своей жизни?

Может ли самый близкий друг оказаться чужаком? Главный герой новой серии не поверит своим глазам и ушам, когда в его жизни начнут происходить странные и необъяснимые вещи. Как это связано с самым родным и дорогим в его жизни? Ответы знает Слепая.

Как удержать счастье в своем доме? Может ли столь счастливый период жизни оказаться бутафорией? Провидица поделится новыми советами, как отличить искренность окружающих от намерения навредить.

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