Сьогодні, 22 жовтня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Тамара ― успішна рієлторка, а ось в особистому житті їй ніколи не щастило. Вона подобалася чоловікам, проте всі стосунки закінчувалися розривом, ініціаторкою якого була вона сама. Тамара їде до Сліпої. Та підтверджує, що невдачі в її особистому житті невипадкові, адже Тамара ― одна з тих рідкісних людей, яким доля обіцяла другу половинку, і тільки з судженим вона буде щаслива. За якою ознакою зрозуміти, про якого саме чоловіка з її оточення говорила провидиця?

Михайло овдовів, тепер сам виховує вже дорослу доньку і дбає про господарство. Він хоче, щоб дочка здобула освіту і тільки потім думала про заміжжя. Однак дівчина закохується в кавалера на 20 років старшого і вже планує весілля. Батько категорично проти. І що заважає щастю вдівця? Чи допоможе нове кохання йому прийняти помилки дочки? Пораду дасть провидиця.

Останнім часом з Настею відбувається щось дивне: варто їй подивитися в дзеркало разом з нареченим Іллею, як поруч вона бачить свою матір. Зображення матері також з’являється на спільних фотографіях пари. Дівчина не може знайти цьому пояснення і звертається по допомогу до Сліпої. Баба Люба каже, що вся справа в браслеті, подарованому Насті матір’ю.

Пенсіонерка Тетяна працює, щоб забезпечувати дорослого сина з невісткою та онуком. Жінка звертається до Сліпої після видіння, як її гроші перетворюються на багно. Сліпа впевнена, що це через сина, який уже давно повинен почати самостійне життя.

Більше на тему: Що категорично не можна викидати з дому

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.