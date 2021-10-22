Сегодня, 22 октября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Тамара – успешный риелтор, а вот в личной жизни ей никогда не везло. Она нравилась мужчинам, однако все отношения заканчивались разрывом, инициатором которого была она сама. Тамара едет к Слепой. Та подтверждает, что неудачи в ее личной жизни неслучайны, ведь Тамара ― одна из тех редких людей, которым судьба сулила вторую половинку, и только с суженым она будет счастлива. По какому признаку понять, о каком именно мужчине из ее окружения говорила провидица?

Михаил овдовел, теперь сам воспитывает уже взрослую дочь и заботится по хозяйству. Он хочет, чтобы дочь получила образование и только потом думала о замужестве. Но девушка влюбляется в кавалера на 20 лет старше и уже планирует свадьбу. Отец категорически против. И что мешает счастью вдовца? Поможет ли новая любовь ему принять ошибки дочери? Совет даст провидица.

В последнее время с Настей происходит что-то странное: стоит ей посмотреть в зеркало вместе с женихом Ильей, как рядом она видит свою мать. Изображение матери также появляется на совместных фотографиях пары. Девушка не может найти этому объяснение и обращается за помощью к Слепой. Баба Люба говорит, что все дело в браслете, подаренном Насте матерью.

Пенсионерка Татьяна работает, чтобы обеспечивать взрослого сына с невесткой и внуком. Женщина обращается к Слепой после видения, как ее деньги превращаются в грязь. Слепая уверена, что это из-за сына, который уже давно должен начать самостоятельную жизнь.

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