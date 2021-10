Сьогодні, 15 жовтня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Антон розривається між коханкою і дружиною, не в змозі покинути жодну з них. Несподівано в його житті з’являється батько, якого він не бачив з дитинства. Під його тиском Антон нарешті робить свій вибір. І тільки потім з допомогою Сліпої дізнається, що став жертвою великого обману.

Артема мучать незрозумілі напади задухи. Він звертається по допомогу до Сліпої. Завдяки провидиці чоловік нарешті дізнається, що відбувалося весь цей час за його спиною. Але тепер, знаючи всю правду, Артем змушений вирішувати, як йому з цим жити далі.

Ірина ненавидить свого зятя, Вадима, і вважає, що той не гідний бути обранцем її єдиної дочки. Вона звертається до Сліпої відразу після того, як бачить видіння ― свою ж дочку, тільки в п’ятирічному віці. Провидиця каже, що їй треба дати волю і можливість жити своїм життям, інакше нічого доброго не вийде.

Більше на тему: Що категорично не можна викидати з дому

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.