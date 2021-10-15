Сегодня, 15 октября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Антон разрывается между любовницей и женой, не в состоянии бросить ни одну из них. Неожиданно в его жизни появляется отец, которого он не видел с детства. Под его давлением Антон наконец делает свой выбор. И только потом с помощью Слепой узнает, что стал жертвой большого обмана…

Артема мучают необъяснимые приступы удушья. Он обращается за помощью к Слепой. Благодаря провидице мужчина наконец узнает, что происходило все это время за его спиной. Но теперь, зная всю правду, Артем вынужден решать, как ему с этим жить дальше.

Ирина ненавидит своего зятя, Вадима, и считает, что тот не достоин быть избранником ее единственной дочери. Она обращается к Слепой сразу после того, как видит видение ― свою же дочь, только в пятилетнем возрасте. Провидица говорит, ей надо дать волю и возможность жить своей жизнью, иначе ничего хорошего не получится.

Video: «Слепая»: анонс новых серий от 15.10.2021 Слепая: анонс новых серий от 15.10.2021

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