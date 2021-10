«Сліпа»: анонс нових серій від 01.10.2021

Сьогодні, 1 жовтня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Останнім часом Ольга дуже переживає за свого сина Костю. Нещодавно його покинула дівчина, і хлопець так засмутився, що майже зовсім втратив інтерес до життя. Ольга боїться, що Костя може щось собі заподіяти. Щоб допомогти йому, вона їде до Сліпої, де дізнається, що хвилюватися треба не через колишню, а через майбутню дівчину сина.

19-річна Ліза налякана сном, у якому в неї випадає волосся. Сліпа каже, що це недобрий знак, адже волосся ― символ дівочої краси і характеру. Дівчина зізнається Сліпій, що закохалася у зведеного брата. Тому вирішує зробити все, щоб спокусити його, не розуміючи, що її кохання здатне згубити іншу людину.

Тетяна з чоловіком Євгеном ледве зводять кінці з кінцями. Усю зарплату забирає іпотека. Втомившись від постійних боргів, жінка вирішує за всяку ціну заробити грошей. Сліпа попереджає Тетяну, що легкі гроші їй не допоможуть, але обставини обертаються так, що відмовитися від сумнівної пропозиції жінка не може…

Секретарка Ірина потрапляє в непросту ситуацію: шефова дружина просить її за окрему плату простежити за чоловіком і визначити, хто його коханка. Дівчина змушена погодитися, адже їй дуже потрібні гроші. Але ось проблема: коханка шефа ― це і є вона сама!

