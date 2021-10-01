Сегодня, 1 октября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

В последнее время Ольга очень переживает за своего сына Костю. Недавно его бросила девушка, и парень так расстроился, что почти совсем потерял интерес к жизни. Ольга боится, что Костя может с собой что-то сделать. Чтобы помочь ему, она приезжает к Слепой, где узнает, что волноваться надо не из-за бывшей, а из-за будущей девушки сына.

19-летняя Лиза напугана сном, в котором у нее выпадают волосы. Слепая говорит, что это недобрый знак, ведь волосы — символ девичьей красоты и характера. Девушка признается Слепой, что влюбилась в сводного брата. Поэтому решает сделать все, чтобы соблазнить его, не понимая, что ее любовь способна погубить другого человека.

Татьяна с мужем Евгением едва сводят концы с концами. Всю зарплату забирает ипотека. Устав от постоянных долгов, женщина решает любой ценой заработать денег. Слепая предупреждает Татьяну, что легкие деньги ей не помогут. Но обстоятельства складываются так, что отказаться от сомнительного предложения женщина не может.

Секретарша Ирина попадает в непростую ситуацию: жена шефа просит ее за отдельную плату проследить за мужем и определить, кто его любовница. Девушка вынуждена согласиться, ведь ей очень нужны деньги. Но вот проблема: любовница шефа — это и есть она сама!

Video: «Слепая»: анонс новых серий от 01.10.2021 Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

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