Народна медицина завжди стояла на сторожі здоров’я наших предків. Протягом багатьох віків цілющі трави використовували як ліки від багатьох хвороб. Нині їх додають до складу сучасних медичних препаратів. Але які трави можуть допомогти і як їх правильно застосовувати? Про це наш матеріал.

Мабуть, про корисні властивості цієї рослини знає навіть маленька дитина. Ромашка — універсальна рослина, її можна приймати у вигляді чаю або настоянки, як дезінфікуючий і знеболювальний засіб, робити ванни і компреси для боротьби з безсонням. Ромашка лікує гострі та хронічні запалення, виразки, екзему, фурункульоз, стоматит, зубні і жіночі болі. А ще чай з цієї лікарської рослини прекрасно бореться зі стресом. Також ромашку часто використовують в косметології: її настоєм можна обполіскувати волосся. Одним словом, це універсальний засіб, який має бути під рукою у кожної господині.

Про цю рослину також ходять легенди! Сік алое використовують в медицині, а ось гель — в косметології. Його сік містить корисні мікроелементи: марганець, мідь, калій, натрій, фосфор, залізо, йод, срібло, фтор, цинк та багато інших. Ця рослина допоможе зміцнити імунітет, очистити кров, вона має протизапальну та антибактеріальну властивості. Також алое прискорює загоєння ран, знімає запалення.

Меліса — справжня чарівниця і вірний друг при складних життєвих ситуаціях. Ця трава не має протипоказань: її призначають навіть дітям. Меліса допоможе заспокоїтися, зніме дратівливість і відчуття тривоги. Вона підвищує тонус організму, зміцнює серцево-судинну систему, сприяє поліпшенню апетиту. Відвар з меліси корисний при простудних захворюваннях, безсонні, м’язових спазмах і тонусі під час вагітності. А ще меліса — смачна і з приємним ароматом!

Ця рослина прийшло до нас із Китаю. Її назва в перекладі означає «корінь життя». І не дивно, адже женьшень (зокрема, його корінь) — надзвичайно корисний. Він допомагає знизити цукор у крові, покращує зір, підвищує працездатність і витривалість, знижує рівень холестерину, активізує функцію надниркових залоз, стимулює кровообіг мозку і прискорює жировий обмін.

Кропива — одна з найкорисніших трав. Хоч і обпікає часом, але здоров’я того варте. Її прописують при атеросклерозі, ревматизмі, екземі, хворобах жовчних шляхів і печінки, розладах травлення. Крім цього, кропиву часто використовують у косметології. Настій із кропиви допоможе зміцнити волосся, усунути лупу і позбавить свербежу шкіри. А ось сік можна втирати у корені волосся для зміцнення цибулин. Також цю рослину вживають в їжу! Адже борщ з кропиви — щось неймовірне!

Мати-й-мачуха справжня помічниця при лікуванні кашлю та інших бронхолітичних захворювань. Ця рослина має антибактеріальні властивості, а також покращує якість засвоєння їжі. Крім цього, настій рослини допоможе впоратися з м’язовими і суглобовими болями, акне і надмірною пітливістю ніг. Однак настій з мати-й-мачухи не можна приймати вагітним і тим, у кого є проблеми з травленням.

Про цю рослину зі специфічному запахом знають усі. В її стеблах і листі містяться ефірні олії, каротин, кислоти. Полин використовують при боротьбі з паразитами, наприклад, глистами. Також вона бореться з гнійними інфекціями і допомагає при лікуванні екземи, бронхіальної астми і ревматизму. Однак, варто пам’ятати, що полин — доволі токсична рослина. У великих кількостях вона може викликати нервові розлади. Також полин не можна вживати при вагітності, під час годування грудьми і тим, хто страждає від малокров’я.

