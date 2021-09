Сьогодні, 24 вересня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Віра впевнена, що Олег їй зраджує, проте не готова з ним розлучитися. Вона звертається до Сліпої, щоб дізнатися, на кого Олег її проміняв і чи є у подружжя майбутнє. Виявляється, коханка чоловіка ― близька родичка Віри. І якщо Олег пристрасно закохався, то родичка переслідує свої цілі. Які саме, Вірі доведеться з’ясувати самій.

Юля шалено закохана у Віктора. Розумний, красивий, добрий ― мрія, а не чоловік. Проте, на думку Юлі, їхньому щастю заважає колишня дружина, з якою у Віктора є 10-річний син. Саме ця проблема приводить жінку до Сліпої. Ясновидиця ж каже, що колишня Віктора жодним чином не впливає на його нові стосунки і що насправді цей чоловік не для Юлі, він їй не потрібен. Як вона вчинить далі?

Мар’яна живе з Валерієм уже з рік і дуже чекає на пропозицію одружитися. Однак після дня народження, який Мар’яна влаштувала для нього, їхні стосунки починають погіршуватися. Чи зможе молода жінка зрозуміти, звідки біда, і повернути коханого?

Нещодавно Людмила розлучилася з Олегом, з яким прожила в шлюбі понад сім щасливих років. Він зрадив її, жінка не змогла пробачити і дуже страждала через це. По допомогу вона звернулася до Сліпої. Та чи така безгрішна сама Людмила? І що змусить її наважитися на стосунки з чоловіком найближчої подруги?

