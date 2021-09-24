Сегодня, 24 сентября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Вера уверена, что Олег ей изменяет, но не готова с ним расстаться. Она обращается к Слепой, чтобы узнать, на кого Олег ее променял и есть ли у супругов будущее. Оказывается, любовница мужа ― близкая родственница Веры. И если Олег страстно влюбился, то родственница преследует свои цели. Какие именно, Вере предстоит выяснить самой.

Юля безумно влюблена в Виктора. Умный, красивый, добрый ― мечта, а не мужчина. Но, по мнению Юли, их счастью мешает бывшая жена, с которой у Виктора есть 10-летний сын. Именно эта проблема приводит женщину к Слепой. Ясновидящая же говорит, что бывшая Виктора никоим образом не влияет на его новые отношения и на самом деле этот мужчина не для Юли, он ей не нужен. Как она поступит дальше?

Марьяна живет с Валерием уже около года и очень ждет от него предложения. Но после дня рождения, который Марьяна устроила для него, их отношения начинают ухудшаться. Сможет ли молодая женщина понять, откуда беда, и вернуть любимого?

Недавно Людмила развелась с Олегом, с которым прожила в браке более семи счастливых лет. Он предал ее, женщина не смогла простить и очень страдала из-за этого. За помощью она обратилась к Слепой. Но такая ли безгрешная сама Людмила? И что заставит ее решиться на отношения с мужем ближайшей подруги?

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