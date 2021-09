«Сліпа»: анонс нових серій від 17.09.2021

Сьогодні, 17 вересня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

У квартирі Ліни завівся страшний привид ― бліда жінка з довгим розпущеним волоссям і петлею на шиї. Жінка поспішає до Сліпої, де дізнається, що не завжди потойбічні сили бажають нам зла.

Яна щасливо жила в шлюбі п’ять років, але не могла завагітніти. За порадою сусідки вона повісила над ліжком свою весільну фату, і після цього її життя перетворилося на кошмар. Дівчина змушена звернутися до Сліпої по допомогу. Чи вдасться їй звільнитися від прокляття і зберегти сім’ю?

Мирослава бачить примару, схожу на свого чоловіка. Чому вона така подібна на її Сергія? І як пов’язаний із цим жахом таємничий камінь, який жінка привезла з туристичної поїздки?

