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«Слепая»: анонс новых серий от 17.09.2021

17.09.2021

Сегодня, 17 сентября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!  

В квартире Лины завелся страшный призрак — бледная женщина с длинными распущенными волосами и петлей на шее. Женщина спешит к Слепой, где узнает, что не всегда потусторонние силы желают нам зла.

Яна счастливо жила в браке пять лет, но не могла забеременеть. По совету соседки она повесила над кроватью свою свадебную фату, и после этого ее жизнь превратилась в кошмар. Девушка вынуждена обратиться к Слепой за помощью. Удастся ли ей освободиться от проклятия и сохранить семью?

Мирослава видит призрака, похожего на своего мужа. Почему он так похож на ее Сергея? И какое отношение к этому ужасу имеет таинственный камень, который женщина привезла с туристической поездки? 

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