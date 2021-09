«Сліпа»: анонс нових серій від 10.09.2021

Сьогодні, 10 вересня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Валентина мріє побачити доньку щасливою і заміжньою, тому змушує її збрехати своєму хлопцеві про вагітність. Їхня хитрість спрацьовує, але шлюб під загрозою ― доньці ніяк не вдається завагітніти по-справжньому. Валентина кидається по допомогу до Сліпої, але ясновидиця відмовляється допомагати заради брехні. Валентина знову намагається врятувати ситуацію самотужки ― і ледь не втрачає доньку. Чим же обернеться це для жінки?

Світлані сниться, як в неї випадають зуби з кров’ю і болем. Сліпа попереджає, що смертельна небезпека загрожує її синові, Данилу. Запобігти його загибелі жінці вдасться, тільки прийнявши невістку, яку той приведе в дім. Однак, побачивши нахабну і корисливу дівчину, вона не сумнівається, що та може стати причиною загибелі сина. Світлана вирішує за всяку ціну захистити Данила від небезпечної нареченої. Та що більше жінка намагається відвести небезпеку, то гірше робить…

